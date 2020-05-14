Актер Баринов очень жестко отреагировал на отставку Сёмина. А должность почётного тренера назвал «плевком в спину»

Совет директоров «Локомотива» принял решение не продлевать контракт с Юрием Семиным. С 1 июня должность главного тренера «Локомотива» займет Марко Николич.

Валерий Баринов – народный артист РФ, преданный болельщик «Локомотива» и друг Юрия Семина – поделился с «Комсомольской правдой» мнением об отставке Юрия Павловича.

На просьбу о комментарии, Баринов сказал, что ему очень трудно подбирать цензурные слова. Актёр был в ярости:

«Какие у меня эмоции? Я боюсь, что у вас в газете это не напечатают никогда. Это подлое решение руководства, направленное против клуба и против футбола. Воспользовались тем, что сейчас нет фанатов. Они же не читают того, что пишут болельщики – им наплевать на всё! Я не знаю, какая там была цель: команду развалить?»

Также Валерий Александрович прокомментировал решение руководства клуба о предоставлении Семину должности «почётного тренера». Баринов взорвался:

«Это плевок, самый настоящий плевок в спину. Плюнули в него и сказали: «Уходишь? Давай мы тут тебя почётным пенсионером назначим?

Это подлость, мерзость и трусость!»

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