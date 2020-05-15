Вопрос дня: А кого еще нужно сократить?

Никита КРИЧЕВСКИЙ, экономист:

- Гаишников? Уже сократили. Врачей? Учителей? Тоже. Вот и получается, что никого сокращать не надо. Сама жизнь подскажет, какое сословие не нужно в экономике.

Борис НАДЕЖДИН, политолог:

- Я бы, наоборот, увеличил число врачей. Откуда взять деньги? Сократить расходы на военщину. А освободившиеся деньги направил бы на медицину. У нас траты на здравоохранение очень низкие: 6% ВВП, а в Европе это 10%. Это неправильно. Нам нужно больше врачей и санитаров.

Станислав САДАЛЬСКИЙ, актер:

- Первое: всем, кому за 65 лет, надо уйти на пенсию. Второе: депутатов я бы просто отправил домой. Пусть из квартир голосуют за законы. Вот такое хорошее сокращение денежных трат. Здание можно сдавать в аренду. Открыть там кофейни, орехи продавать. Сократится парк машин. И депутатские авто в аренду отдавать. На помощников не будем тратиться. И всем будет хорошо.

Олег КАШИН, журналист:

- Я помню, в программе партии Жириновского в 1990 году было написано, что России нужен парламент численностью 500 - 700 человек. Это больше, чем сейчас, но сильно меньше, чем было тогда. То есть Жириновский последователен. А я бы сократил силовые ведомства. Ненормально, когда в России столько структур с погонами и воинскими званиями. Погоны и звания нужно оставить только армии, полиция и спецслужбы должны быть штатскими.

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- Количество проверяющих. Бизнес постоянно мучают, дергают, пытаются выкрутить взятку. И нормально не дают работать. А это идет во вред всей стране. Вот контролеров можно рубануть в 2 или 3 раза.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Вот разгонят чиновников или полицейских. Куда они пойдут? Побираться? Это рабочие места. У нас много бюджетников, да. Они кормят семьи. Но у меня вал обращений. Потому что многие остались без работы, не знают, как с этим справиться. И новых обездоленных плодить не нужно.

Игорь, читатель сайта KP.RU:

- Все просто - у нас тьма чиновников. Урезать им зарплаты, жестче сажать за коррупцию. И сами разбегутся.