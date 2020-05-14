2020-05-14T21:26:48+03:00
В мире

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков — об атаках США на Пекин из-за коронавируса: Оснований упрекать Китай нет

Об этом дипломат заявил на полях Валдайского клуба [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Замглавы российского МИД Сергей РябковЗамглавы российского МИД Сергей РябковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отвечая на вопрос kp.ru по поводу обвинений Запада в адрес Китая из-за начавшейся полгода назад в Ухане пандемии коронавируса — зам. главы МИД Сергей Рябков призвал зарубежных партнёров к «ответственному подходу»:

— Никаких оснований упрекать Китай в том, что что-то было предпринято несвоевременно, неправильно, неадекватно в течение всего периода борьбы с вирусом, — нет. Мы высказывались на эту тему на профильных международных площадках, мы призывали американские власти более ответственно подойти к проблематике финансирования ВОЗ, не устраивать на этой площадке некое сведение политических, а точнее, геополитических счетов, — подчеркнул Рябков (имея в виду, что параллельно с обвинениями в адрес ПекинаВашингтон также грозится остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, потому что та якобы «искажала данные о пандемии в угоду КНР»).

Это заявление дипломат сделал на онлайн-презентации специального доклада международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Не одичать в «осыпающемся мире», где анализировались тревожные тенденции на фоне планетарного разгула «чумы 2020 года».

Страны Запада во главе с США всё громче обвиняют в этом катаклизме Китай, настаивая на введении против Пекина всевозможных санкций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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