Следующая станция - «Мир»

Схему раскрасили для иностранцев

Схема московского метро стала цветной в 1957 году. Накануне проходившего в этом году в столице Всемирного фестиваля молодежи к нам приехали несколько десятков тысяч иностранных студентов. Все пользовались метро. Многие из них не говорили по-русски, поэтому для удобства линии на схеме обозначили универсальным способом. Для первых веток взяли традиционные цвета - красный, зеленый и синий. А Кольцевая получилась коричневой, поскольку эти три краски при наложении друг на друга во время печати давали именно такой цвет.

Схема московского метро стала цветной в 1957 году.

День закрытых дверей

В годы Великой Отечественной войны метро работало не только как транспорт, но еще превращалось и в бомбоубежище. Во время авианалетов там собиралось до полумиллиона человек - как на платформах, так и в тоннелях.

Но 16 октября 1941 года метрополитен первый раз за всю историю не открылся. Враг подступал к Москве и по приказу Кагановича станции планировалось частично затопить, частично заминировать. К счастью, к вечеру того же дня приказ об уничтожении был отменен.

Новые старые названия

Рекордсменами по переименованиям стали две станции метро. «Охотный ряд» с 1935 года называли так же, как и сейчас. В 1955-м Метрополитен

имени Кагановича стал имени Ленина. А в честь наркома путей сообщения новое название обрела станция «Охотный ряд». Через два года Лазаря Моисеевича сняли со всех постов. Поэтому станции вернули прежнее название. В шестидесятые улица Охотный ряд вошла в состав проспекта Маркса, поэтому с 1961 по 1991 год станция называлась в честь новой магистрали. И только с 91-го мы вновь приезжаем на «Охотный Ряд».

Еще одна станция - «Александровский сад». На первых схемах она «Коминтерн», с 1940 года - «Ул. Коминтерна». Через шесть лет - «Калининская», поскольку улица Коминтерна превратилась в Калинина. А в 1990 году несколько дней официально называлась «Воздвиженка» - после того, как улице вернули историческое название. Потом стала «Александровским садом».

Кстати, в столичном метро когда-то была станция «Мир». После открытия в 1958 году так называлась нынешняя «Алексеевская». В 1966-м она стала «Щербаковской». А в 1990 году обрела свое нынешнее название.

Красота от иконописца

Платформы, залы и вестибюли метро - настоящий музей искусства под землей. 48 станций признаны объектами культурного наследия. Пожалуй, одной из самых красивых стала похожая на волшебный грот «Новослободская». Из ярких стеклышек сложены звезды, фантастические цветы. Картины на пилонах подсвечены изнутри. Кстати, эскизы для «Новослободской» рисовал известный художник Павел Корин - потомственный иконописец.

ТЕХНОЛОГИИ

Дышите глубже

Мы выбрали три главные технические новинки в московском метро, которые делают наши поездки удобными.

1. Бесстыковой путь

Между участками пути нет стыков благодаря специальной технологии. Она включает несколько этапов, последний из которых - сварка стыков алюминотермитным способом. С 2017 года уложили более 160 километров такого «бархатного» пути. Например, на Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой, Сокольнической и других линиях. Теперь в поезде больше не мешает стук колес, стало меньше вибраций, рельсы служат дольше, а расходы на их обслуживание и ремонт меньше.

2. Модернизация вентиляционной системы

Современные вентагрегаты напичканы умной электроникой. Благодаря этому воздухообмен увеличивается на 40 процентов, температуру воздуха можно снизить до 3 градусов, а уровень углекислого газа - практически вдвое. На сегодня обновили уже более 300 вентшахт. Еще 60 планируют заменить до 2023 года.

3. Цифровое управление

В 2019 году в Москве открыли Единый диспетчерский центр (ЕДЦ). В инновационном подразделении сосредоточен диспетчерский персонал всех служб, ответственных за организацию движения и эксплуатацию. Столичные метрополитеновцы проанализировали опыт транспортных операторов более 30 городов мира. Соединили лучший мировой опыт и наши наработки. Благодаря запуску ЕДЦ метрополитен предотвращает 15 процентов сбоев, на 50 процентов снизил время реагирования на возникновение отклонений от нормальной работы и вдвое сократил время выхода из любых инцидентов.

Предоставлено Московским Метрополитеном.

Портрет среднестатистического метрополитеновца

Мужчина. Из сотрудников 36 процентов (более 21 тысячи) - женщины. Примечательно, что с 2021 года отменят запрет на работу женщин в должности машиниста метро.

42 года - средний возраст. При этом более 18 тысяч человек - молодежь.

Рабочий. Представителей таких профессий больше всего - 33 тысячи человек. Каждый третий работник - с высшим образованием.

Каждый второй сотрудник в метро уже более 5 лет. А 6,5 тысячи человек проработали там свыше 20 лет.

КАДРЫ

Самые массовые профессии

Сегодня на метрополитене работают более 60 тысяч человек. Для сравнения: если разом собрать всю команду, то потребуется 10 зрительных залов размером с Кремлевский дворец.

Из более чем 200 профессий и специальностей в рейтинге топ-3:

1. Машинист электропоезда

Система «Антисон» в кабине машиниста анализирует моргания и направление взгляда в режиме реального времени. При обнаружении признаков сна в автоматическом режиме незамедлительно подает сигнал - звуковой и световой. Машинист должен подтвердить бодрствование и полный контроль над ситуацией нажатием на специальную «кнопку бдительности». Все данные о таких случаях передаются диспетчеру.

2. Билетный кассир

Радуется, когда пассажиры пополняют «Тройку» онлайн, а также помогает пассажирам оплатить проезд в кассе, продает маски и перчатки.

3. Дежурный по станции

Знаменитая шапочка из красного фетра появилась в женской униформе дежурных в 1963 году. А алый цвет этого головного убора имеет корни еще в царских временах. Тогда на железной дороге дежурный по станции обязан был носить красную фуражку, чтобы при необходимости его было заметно.