Андрей Воробьёв: Мы отвечаем за жизнь и здоровье людей, которые пойдут на работу в ближайшие дни

Начальник смены Алибек Канапин каждое утро встречает коллег на проходной с тепловизором.

- Следим за тем, чтобы все сотрудники носили перчатки, маски, соблюдали дистанцию в полтора-два метра, - объясняет мужчина. - Если производится совместная работа, то сотрудники обязательно должны надевать защитные очки. В течение смены, примерно каждые 2 - 3 часа, проводим замеры температуры у сотрудников, результаты заносим в специальный журнал.

Такой режим сейчас действует на всех промышленных предприятиях Московской области, которые с 18 мая готовятся вернуться к полноценной работе. Завод «Таркетт Соммер», где трудится Алибек, находится в подмосковных Мытищах. Здесь делают напольные покрытия - около сотни видов ламината, а еще линолеум, ковровые покрытия, специальные спортивные вроде искусственного газона для футбола, профили, плинтусы. При максимальной загрузке предприятие может производить в год 18 млн квадратных метров продукции.

На заводе работают более 220 человек, но в период эпидемии только 15 - те, без кого никак нельзя даже стоящему на паузе предприятию.

Вчера на мытищинском заводе губернатор Московской области Андрей Воробьёв проконтролировал, как предприятия в период пандемии соблюдают правила безопасности (см. «Конкретно»).

- Сейчас мы все очень напряженно работаем, для того чтобы победить эпидемию, - отмечает Андрей Воробьёв. - Существуют показатели, главный санитарный врач очень внимательно следит за предписаниями. Например, коэффициент распространения должен быть меньше единицы (то есть один заболевший, до того как его изолировали, заразил не более одного человека. - Авт.). На сегодняшний день у нас 1,01. Если мы дальше увидим снижение, то это позволит нам открыть предприятия.

На «Таркетт Соммер» всюду памятки с правилами, которые все теперь обязаны соблюдать (вроде дезинфекции рук и оргтехники каждые 2 часа), в столовой одновременно не более шести человек.

- Здесь прежде всего упор сделан на безопасность в связи с угрозой ковида, - отметил губернатор.

Зампред правительства Московской области Вадим Хромов рассказал, что за последнюю неделю подмосковные власти получили от бизнеса уже более 420 уведомлений об открытии предприятий.

- Ожидаем, что до конца недели получим примерно еще столько же, - сообщил журналистам Хромов. - В какой-то степени на территории области сейчас работает уже чуть больше тысячи предприятий - это крупный, малый и средний бизнес. Пока часть работает не полностью, а только по экстренным заказам или по поставкам для других стратегических предприятий, работа которых не закрыта.

- Задача - сделать так, чтобы экономика заработала, - говорит губернатор Андрей Воробьёв. - Но даже давая разрешение этим предприятиям, мы должны понимать, что соблюдение норм безопасности продлится еще очень и очень долго. И мы отвечаем за жизнь и здоровье людей, которые пойдут на работу в ближайшие дни.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Меры поддержки для бизнеса

В Московской области ввели новые меры поддержки для предпринимателей, чья работа была нарушена из-за эпидемии коронавируса. Например:

Все подмосковные предприятия из пострадавших отраслей экономики могут получить кредит под 0% для выплаты зарплат.

Также льготный кредит сроком на 1 год могут взять компании с госучастием и некоммерческие организации. Первые 6 месяцев - под 0%, следующие - всего под 4%.

Такой кредит в Подмосковье уже одобрен для 700 компаний на сумму 1,5 млрд рублей.

Эта программа льготных кредитов действует в банках ВТБ, Сбербанк, МСП Банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк и «Открытие». Полный список региональных мер поддержки - на сайте invest.mosreg.ru. Кроме того, получить консультацию можно на горячей линии по защите и поддержке бизнеса - 0150.

КОНКРЕТНО

Как должна быть устроена работа предприятия во время эпидемии

В Подмосковье установили стандарт работы предприятий до снятия ограничений из-за коронавируса.

Теперь во всех компаниях и на всех производствах, которым разрешено продолжить работу, должны быть специальные контролеры (стюарды), которые в течение смены следят за соблюдением правил безопасности.

1. В начале смены контролер проверяет у всех температуру. Сотрудники, у которых она выше 37 градусов, а также имеющие признаки респираторных заболеваний, от работы немедленно отстраняются.

2. На предприятии должен быть пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств.

3. На рабочих местах - одноразовые маски (меняются не реже чем раз в 3 часа), дезинфицирующие салфетки, антисептики для обработки рук (с содержанием этилового спирта не менее 70%).

4. Во всех служебных, административных, производственных помещениях и местах общего пользования проводится ежедневная влажная уборка с дезинфицирующими средствами.

5. Прием пищи - только по утвержденному графику (чтобы развести потоки людей), с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра, используя либо одноразовую посуду, либо обычную, которая проходит дезинфекцию - 90 минут при 65 градусах.