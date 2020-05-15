2020-05-15T02:06:42+03:00
Звезды

Елизавета Боярская – о водке и наркотиках: «Мне было так круто!»

34-летняя актриса откровенно рассказала, как зажигала в молодости
Ирина СУХАНОВА
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Елизавета Боярская с мужем Максимом Матвеевым.Елизавета Боярская с мужем Максимом Матвеевым.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Сегодня Елизавета Боярская – примерная жена, мать и известная актриса. Вместе с мужем, актером Максимом Матвеевым 34-летняя звезда экрана воспитывает двоих сыновей. Но были времена, когда дочь Сергея Боярского увлекалась тусовками и ночными клубами. Во время прямого эфира в Инстаграме актриса поделилась с поклонниками воспоминаниями о своей молодости.

Дочь одного из самых известных актеров России, как и многие девушки ее возраста, любила потусоваться и рвалась на дискотеки. Но положение обязывает, и «отрываться» в ночных клубах ее привозили на персональном автомобиле.

- На машине меня привозили к двери клуба, я там тусовалась, а в условленное время, скажем, с полуночи до часа ночи выходила, и машина меня увозила обратно, - рассказала Елизавета.

Ночные тусовки продолжались недолго. В институте, по словам Боярской, тяга к подобного рода развлечениям у нее и вовсе пропала.

- Мне было так круто и интересно учиться, что про развлечения уже не думала, – призналась она.

Избежала Елизавета и проблем с наркотиками и алкоголем – она их не употребляла.

- Я занималась танцами, учила языки, и пробовать какую-то гадость просто не хотелось. Я помню, как в школе хлебнула водки, но мне было нехорошо, - вспоминает Боярская.

Михаил Боярский с дочерью Лизой, ее мужем Максимом Матвеевым и супругой Ларисой Луппиан. Фото: инстаграм Елизаветы Боярской.

Михаил Боярский с дочерью Лизой, ее мужем Максимом Матвеевым и супругой Ларисой Луппиан. Фото: инстаграм Елизаветы Боярской.

Не тянуло дочь Д’Артаньяна и к украшению своего тела татуировками и пирсингом, хотя ее подруги сплошь и рядом делали наколки и прокалывали различные части тела. На юную Лизу неизгладимое впечатление произвел эпизод с ее мамой, актрисой Ларисой Луппиан.

- Я помню, мы с мамой ехали в машине и увидели девушку, лицо которой было татуировано, – рассказала Боярская. – Мама вздохнула и сказала: "Бедная, ее никто не любит, на жалеет, вот она и стремится таким образом обратить на себя внимание".

Лизу с детства воспитывали правильно: ее мама всегда говорила дочери, что люди употребляют наркотики от одиночества, горя в семье и если у них нет интересного дела в жизни. К слову, отец актрисы Михаил Боярский никогда не скрывал, что у него были проблемы с алкоголем. Актер вспоминал, что на съемках «Трех мушкетеров» они с коллегами очень много пили. Своей тягой к спиртному Боярский доставил немало горя жене.

- Просто спивались… Это был очень тяжелый период после «Мушкетеров», в 70-е годы все пили, - рассказывала Лариса Луппиан в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». - Вот многие поумирали уже. Они пили жутко, страшно, но - да, было такое время. Страна вообще вся спивалась.

Именно тогда Боярский попал в страшную аварию, долго восстанавливался в больнице. «Врачи запретили ему пить. Но он все равно пил», - рассказывала Луппиан. Тогда актриса приняла решение подать на развод. Дело решил случай: в тот день, когда супругов должны были официально развести, Боярский снова попал в больницу. На этот раз с приступом панкреатита. Актриса пожалела мужа и осталась с ним. Они прожили в браке 40 лет, воспитали двоих детей - Лизу и ее брата Сергея.

К счастью, Лизе не пришлось испытать такого горя: ее муж Максим – приверженец здорового образа жизни. Он много занимается спортом, предпочитает здоровое питание и равнодушен к спиртному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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