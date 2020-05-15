«Невозможно спать»: Юлия Высоцкая призналась, что ее охватывают паника и страх

Карантин – нелегкое время для всех: чувство тревожности и смятения испытывают почти все люди во время самоизоляции. Актриса Юлия Высоцкая решила поделиться эмоциями с поклонниками, чтобы показать: они не одиноки в своих чувствах. В недавнем выпуске своего YouTube-шоу «Мне это нравится!» 46-летняя артистка рассказала о своих тревогах.

- Бывают моменты, когда охватывают паника и страх. Оттого, что вокруг такая неопределенность. Очень грустно и печально, невозможно спать, не радуют уже никакие эксперименты на кухне и никакие посиделки по Zoom с друзьями, - призналась она. - Иногда пытаешься включить чувство юмора и обмениваешься с подружками смешными картинками про Наташу и котов и шутками о том, как мы будем выкатываться из карантина.

Высоцкая уединилась на самоизоляции вместе с мужем, 82-летним режиссером Андреем Кончаловским в их доме на Николиной горе. Юлия много и вкусно готовит, как и все во время карантина, она набрала лишний вес.

- Я никогда не боялась в середине мая того, что мне через несколько недель нужно будет выйти на улицу в сарафане или в коротких шортах. Я, как и все, поправилась, хотя занимаюсь спортом, держу пищевую паузу, но все равно метаболизм не работает так, как он работал в активную фазу жизни, - призналась актриса.

Актриса на самоизоляции со своим мужем Андреем Кончаловским в их доме на Николиной горе. Фото: кадр видео.

Юлия придумала себе своеобразную терапию: она решила продемонстрировать зрителям содержимое своей гардеробной.

- Я придумала такой стимул — надо надеть на себя дома то, в чем я планирую оказаться вне дома, и посмотреть, как это все село. И просто немного помечтать, - рассказала она.

Ранее в своем YouTube-шоу Высоцкая не раз размышляла на тему счастья и эмоций. Например, актриса пришла к выводу, что сосцети – это большая иллюзия, которая показывает подписчикам лишь глянцевую картинку.

Юлия придумала для себя терапию для поднятия настроения: перемерять все сарафаны. Фото: кадр видео.

- Люди, которые смотрят на фото в Инстаграме, воспринимают все буквально. Вот я выложила фотографию из Неаполя. Мне показалось, что она действительно соответствует моему состоянию, но она не буквальная. Она - метафора. В этом большая часть иллюзии, - признавалась артистка.

Именно поэтому в соцсетях она обычно старается делиться только приятными моментами и радостными эмоциями.

- Когда люди смотрят на глянцевую жизнь, как отдыхает на островах, такой красивый, там шампанское льется рекой, вокруг бесконечные успех и счастье, то забывают, что все эти люди тоже испытывают моменты отчаяния, бессонницы, грусти, переживаний. Просто соцсети нам об этом не говорят, - уверена актриса.

За своего супруга Андрея Кончаловского Юлия вышла замуж в 1998 году. Супруги познакомились они в лифте на фестивале «Кинотавр». Начинающей актрисе тогда было 22 года, а режиссеру - 58. У пары есть двое детей - дочь Мария и сын Петр.