Заселение подмосковных рек раками заинтересовало Минэкологии

Министерство экологии и природопользования Московской области проверит информацию о бесконтрольном заселении подмосковных водоемов молодью речных обитателей.

Так, участились сообщения по поводу вылова и переселения в водоемы раков, молодь которых на водоемах средней полосы России выходит из личинок обычно в мае.

-Речной рак не занесен в Красную книгу Московской области, поэтому Минэкологии не имеет полномочий контролировать его разведение и переселение, - рассказала заместитель министра Ирина Стальнова.

Тем не менее, такие мероприятия не должны происходить бесконтрольно. Ведь восполнение водных биоресурсов – сложный процесс, и при нем могут быть допущены ошибки, которые причинят вред водоемам и другим обитающим в них видах. Недавно в Министерство поступила информация, что одна из московских компаний заселяет членистоногими водоемы Балашихи, в том числе, Алексеевский пруд.

- Минэкологии также занимается таким восполнением: по контрактам с министерством ежегодно высаживается рыбная молодь в подмосковные водоемы. Поэтому перед тем, как выпускать рыбу или раков в озера и реки, следует проконсультироваться со специалистами, - отметила Ирина Стальнова.

Поступившую информацию Минэкологии направило в Московско-Окское бассейновое водное управление Росрыболовства, которое займется проверкой фактов.