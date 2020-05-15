2020-05-15T19:23:54+03:00
Наука

Ученые объяснили, почему стрелки компасов поворачиваются в сторону России

По прогнозу геофизиков, северный магнитный полюс еще, как минимум, 10 лет будет стремиться в Сибирь
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Чудит магнит нашей планеты.Чудит магнит нашей планеты.
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Северный магнитный полюс движется. Это известно еще с позапрошлого века, когда геофизики впервые определили точное местонахождение этого примечательного места. Движется из Канады в Сибирь. Это тоже не секрет. А вот что его двигает? Никто точно не знает. Ученые лишь предполагают, что ответ скрыт в недрах – там, где расположено железное ядро нашей планеты. От процессов, происходящих на огромной глубине, скорее всего, и зависит поведение магнитных полюсов вообще и Северного магнитного полюса в частности – точек, в которых магнитные силовые линии не только сходятся, но и направлены перпендикулярно поверхности Земли. На эти точки «смотрят» стрелки компасов: синие их кончики – на ту, что на Севере.

Но что конкретно могло бы определять местоположение магнитных полюсов? Свое объяснение недавно предложили британские геофизики из Лидского университета (University of Leeds) и их датские коллеги из Датского технического университета (Technical University of Denmark). Южный полюс они пока оставили в покое - присмотрелись к Северному. Использовав данные со спутников, смоделировали его движение. И пришли к выводу, с которым коротко познакомил портал ScienceAlert: полюс перемещается якобы в результате взаимодействия, а точнее, борьбы двух магнитных аномалий, образовавшихся на границе расплавленного железного ядра Земли и мантии. Одна расположена под Канадой, другая – под Сибирью. Выглядят эдакими заплатками. Ученые назвали их «отрицательными магнитными потоками».

Северный магнитный полюс сбежал из Канады. Ждем его в Сибири.

Северный магнитный полюс сбежал из Канады. Ждем его в Сибири.

Аномалии и «тянут» полюс к себе. Точнее силятся удержать его над собой. Но не получается. Потому что какая-то из аномалий начинает преобладать. В прежние времена у канадской хватало сил, чтобы тормозить движение полюса в сторону сибирской, а временами даже возвращать его обратно. Но где-то в 70-х годах прошлого века канадская аномалия начала вытягиваться и слабеть. Сибирская же, наоборот, стала усиливаться. В результате прежде извилистая траектория движения полюса выпрямилась, а его скорость возросла в 4 раза – до нынешних 60 километров в год. Прямо понесся к нам, как угорелый.

По прогнозам авторов исследования, опубликованного в журнале журнале Nature Geoscience, Северный магнитный полюс Земли продолжит свое путешествие в Россию. И в ближайшие 10 лет сместится в ее сторону еще на 660 километров.

Подробности движения Северного магнитного полюса и отдаленные последствия этого – тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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