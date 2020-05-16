Иван Ургант показал красавицу дочку в ее день рождения

Иван Ургант поздравил в Инстаграме свою дочь Нину с днем рождения. Телеведущий поделился на своей странице снимком девочки и написал, что ей исполняется 12 лет. Судя по фото, Нина растет настоящей красавицей, и она очень похожа на отца. «Папина дочка», «Копия», «Просто одно лицо», - пишут фолловеры в комментариях. А вот младшая дочь шоумена, четырехлетняя Валерия, по их мнению, больше напоминает бабушку Ивана – легендарную советскую актрису Нину Ургант.

Подписчики телеведущего отметили, что на фото Нина выглядит гораздо старше своих лет. Телеведущий крайне редко делится снимками жены и дочек, обычно выбирая для этого какие-то особые поводы.

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В свои 42 года Иван Ургант – отец троих дочерей. Двух младших его жена Наталья Кикнадзе родила в браке с шоуменом. Старшую – от первого мужа, питерского бизнесмена Теймураза Куталия, но Иван всегда считал девочку родной. 19-летняя Эрика сейчас живет в США. В Америку она уехала пару лет назад на учебу. Девушка поступила в престижный американский университет. Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. Обучение в ней стоит около 50 тысяч долларов в год, а если учесть расходы на проживание - то около 100 тысяч. К слову, в США дочь Урганта встретила свою любовь. В Инстаграме Эрика часто делится снимками со своим темнокожим бойфрендом.

В одном из интервью Ургант рассказывал, что старается проводить с дочками как можно больше времени, но, к сожалению, из-за работы это не всегда удается. Иван чувствует, что сейчас его дочки с удовольствием общаются с ним, но переживает, что с возрастом он может стать им менее интересен.

- Детям никогда не бывает достаточно времени, которое ты с ними проводишь, - считает шоумен. – Не было такого, чтобы моя дочь посмотрела на меня и сказала: «Ну все, пап, иди». Такого нет. Мне этого времени не хватает. Чем старше они становятся, тем меньше я им интересен. Это нормально. В какой-то момент я вообще перестану быть им интересен. В какой-то момент они начнут меня стесняться. Потом начнут меня презирать. А потом мы встретимся у нотариуса, и я буду пытаться оставить себе хоть что-то. Но пока они юные и неискушенные, мы горячо друг друга любим.

Свою среднюю дочь Нину Иван назвал в честь бабушки Нины Ургант. Младшую – в честь мамы, покойной Валерии Киселевой, народной артистки России.