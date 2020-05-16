2020-05-16T16:10:15+03:00
Звезды

С трудом разговаривает: Настя Ивлеева призналась, что ее мужу тяжело поддерживать диалог

Ведущая «Орла и решки» на шоу Ивана Урганта рассказала о семье и успехах в Инстаграме
Ирина СУХАНОВА
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Настя Ивлеева и Элджей поженились в прошлом году. Фото: Инстаграм.Настя Ивлеева и Элджей поженились в прошлом году. Фото: Инстаграм.
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Настя Ивлеева стала гостьей очередного выпуска программы «Вечерний Ургант». В шоу Первого канала популярный блогер рассказала о своих успехах в Инстаграме. Недавно во время прямого эфира с Тимати Настя поставила рекорд по просмотрам: в самый напряженный момент трансляции за ней одновременно наблюдали 560 тысяч человек. А всего прямой эфир посмотрели больше 1 миллиона 400 тысяч зрителей. Устроив виртуальный баттл в Инстаграме, рэпер и телеведущая придумывали друг другу испытания одно изощреннее другого. Тимати заставил Настю ходить по гвоздям, есть бургер на скорость и даже рисовать картину голой грудью. А она в ответ вынудила его проткнуть губу иголкой на глазах у многочисленных зрителей.

Иван Ургант иронично заметил, что рекорд Тимати и Ивлеевой вскоре побил американский рэпер, который только-только вышел из тюрьмы.

- Мы были в домашней тюрьме, но опять-таки он был один, а нас – двое, - отметила ведущая «Орла и решки». - Мы в паре достигли мирового рекорда: 560 тысяч человек одновременно смотрели эфир.

Ведущая "Орла и решки" пришла на шоу "Вечерний Ургант". Фото: кадр видео.

Ведущая "Орла и решки" пришла на шоу "Вечерний Ургант". Фото: кадр видео.

Муж 28-летней телеведущей, 25-летний рэпер Элджей (настоящее имя музыканта – Алексей Узенюк) во время прямого эфира был дома, но в трансляции практически не участвовал. В кадре он появился всего один раз – чтобы по заданию Тимати шлепнуть жену по лицу мухобойкой. По словам Ивлеевой, супруг был несколько ошарашен всем происходящим.

- Никто не ожидал, что так будет происходить. Он был несколько удивлен, но по глазам было видно, что ему это нравится, - рассказала Настя.

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Большой пятничный выпуск! Сегодня у нас в гостях телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева Смотрите в 23:25 на @1tv @_agentgirl_ #настяивлеева #орелирешка #вечернийургант #ивлеева #первыйканал #urgantshow
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Иван Ургант спросил, почему Элджей отказывается появляться на телевидении вместе с Настей, несмотря на то, что редакция «Вечернего Урганта» не раз приглашала его прийти на эфир вместе с женой.

- Он по-прежнему очень тяжело разговаривает, - призналась Ивлеева. - Он может рэп читать, а диалог поддерживать уже сложнее.

Настя заметно смутилась после своего ответа – видимо, необщительность ее супруга уже не раз вызывала вопросы. Элджей, действительно, предпочитает держаться в тени своей жены-телезвезды и никогда не дает интервью.

Телеведущая и рэпер поженились в 2019 году, их свадьба была тихой и скромной – поклонники узнали о том, что они стали мужем и женой, лишь пару месяцев спустя. Правда всплыла, когда Настя поменяла документы. Она официально взяла фамилию мужа и стала по паспорту Анастасией Узенюк. По словам телеведущей, во время регистрации брака они с мужем были в загсе только вдвоем. Их родителей (отец Алексея – состоятельный новосибирский бизнесмен) на бракосочетании не было.

- Это не было банальной историей с миллионом родственников и всей этой движухой свадебной. На самом деле никто не планировал, все получилось очень спонтанно, даже, в принципе, сама роспись. Просто пошли, расписались, пришли домой, легли спать, - рассказывала Ивлеева в одном из интервью.

После свадьбы Настя взяла фамилию мужа - теперь она Узенюк. Фото: Инстаграм.

После свадьбы Настя взяла фамилию мужа - теперь она Узенюк. Фото: Инстаграм.

После свадьбы Настя и Алексей месяцами не жили вместе – Ивлеева летала по всему миру, снимаясь в проекте «Орел и решка». Супруги воссоединились только после Нового года. А потом грянула пандемия, так что период самоизоляции стал для телеведущей и музыканта первой проверкой на прочность их семейной жизни.

Во время интервью популярному блогеру Юрию Дудю Настя признавалась, что очень счастлива и готова построить семью.

- Мне нравится абсолютно все, что он делает, - рассказала Ивлеева. - Нравится его образ, концепция, продукт, который он производит. В нем нет недостатков. Честно признаюсь, сейчас у меня самый лучший секс в жизни. От начала и до конца он прекрасен. Так что я определенно счастлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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