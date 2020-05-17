2020-05-17T02:44:57+03:00
Звезды

«Притащил из Киева какую-то молодуху»: Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву

Примадонна относилась к композитору с большой нежностью
Ирина СУХАНОВА
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Наталья Королева прожила в браке с Игорем Николаевым почти 10 лет.Наталья Королева прожила в браке с Игорем Николаевым почти 10 лет.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Наташа Королева стала гостьей программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Во время шоу 46-летняя исполнительница хита «Желтые тюльпаны» вспомнила подробности своего брака с Игорем Николаевым. Артистка приехала в Москву юной девчонкой и очаровала композитора, слава которого гремела на всю страну. Московский шоу-бизнес далеко не сразу принял никому не известную певицу. С недоверием к Королевой и отнеслась и Алла Пугачева: по словам Натальи, Алла Борисовна поначалу общалась с ней довольно холодно.

Николаев всегда был любимым композитором Примадонны, а она – его главной музой и певицей. Поэтому Пугачева ревностно отнеслась к появлению молодой конкурентки.

- У нее к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил из Киева какую-то молодуху. Она, как настоящая мама, защищала его, - вспоминает Наталья.

Певица приехала в Москву из Киева совсем юной. И сразу очаровала Николаева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица приехала в Москву из Киева совсем юной. И сразу очаровала Николаева.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Брак Королевой и Николаева продлился почти десять лет. За это время между ними было много ссор и обид, но годы, проведенные с Николаевым, Наталья до сих пор считает самыми плодотворными в творческом плане, ведь он написал для нее главные хиты.

- Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался, - признается она.

Как ни странно, когда Королева решила развестись, именно Пугачева первой поддержала ее и сказала слова поддержки, в которых Наташа очень нуждалась в то время.

Николаев всегда был любимым композитором Аллы Пугачевой. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Николаев всегда был любимым композитором Аллы Пугачевой.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало, - говорит Королева. - Она сказала: ««Ты знаешь, жизнь не заканчивается. Ты поборись. Так не разбрасывайся. Постарайся. Приложи усилия. Но! Помни о себе. Думай о себе. И иди вперед. И тогда жизнь и время расставят все на свои места. Ты сильная, ты умная. Ты талантливая. Не пропадешь. Вперед! Москва слезам не верит».

Экс-супруги сохранили хорошие отношения. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Экс-супруги сохранили хорошие отношения.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После развода с Николаевым Наталья вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко. Пара счастлива в браке уже 17 лет, их сыну Архипу в этом году исполнилось 18. К счастью, молодой человек не пошел по стопам отца. После школы он поступил в Высшую школу экономики на факультет востоковедения – сын Королевой с детства увлекался японским языком. Но потом гены взяли свое, и Архип решил строить карьеру в шоу-бизнесе. Недавно он записал дебютный клип «Бутылка вина». Наталья не раз рассказывала в интервью, что очень гордится сыном и его успехами на сцене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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