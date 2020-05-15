Число умерших из-за коронавируса в России на 15 мая 2020 года возросло до 2 305 человек. Жертвами болезни за последние сутки в стране стали 93 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала выявления заболевания в РФ общее число заражений достигло 252 245, за сутки врачи выявили covid-19 у 9 974 человек в разных регионах государства. Наибольшее число инфицированных приходится на Москву. Там врачи определили более 130 тысяч заболевших.

Ранее сайт kp.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа заболеваний коронавирусом в нашей стране остановлен.Суточные показатели по зараженным держатся на одном уровне уже около 11 дней подряд.

Напомним, что около 40% инфицированных не имеют симптомов болезни. Ученые предупреждают - заразиться covid-19 можно даже при обычном разговоре, а не только при кашле и чихании.