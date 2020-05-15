Число заболевших коронавирусом в России на 15 мая 2020 достигло 252 272

Число заболевших коронавирусом в России на 15 мая 2020 года достигло 252 272, увеличившись за сутки на 9842. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с распространением коронавируса.

Лидерами по числу случаев заболевания остаются Москва (130 716, +4712), Московская область (24 580, +918), Санкт-Петербург (8945, +460), Нижегородская область (5596, +238) и Республика Дагестан (3095, +98). Более двух тысяч пациентов с COVID-19 в Мурманской (2492, +21), Свердловской (2362, +64), Тульской (2158, +98), Калужской (2115, +97), Ростовской (2111, +78), Рязанской областях (2028, +89) и Краснодарском крае (2319, +97). Более тысячи заболевших еще в 32 регионах.

Благополучно излечились от COVID-19 53 547 человек. За все время эпидемии скончались 2308 пациентов с коронавирусом. По данным партала стопкоронавирус.рф, общее число тестирований превысило 6,1 миллиона.