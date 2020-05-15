2020-05-15T01:08:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 15 мая 2020: Вакцина появится осенью

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 15 мая 2020 года
Поделиться:
Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 15 мая 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в России на 15 мая 2020 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" рассчитывают зарегистрировать вакцину от коронавируса в сентябре этого года. Об этом заявил директор института Ринат Максютов в ходе совещания с главой государства.

Петербургские врачи получили позитивные результаты лечения коронавирусной инфекции плазмой, полученной от доноров, уже переболевших COVID-19. Плазму с антителами перелили трем пациентам в тяжелом состоянии, у всех в дальнейшем наблюдалась положительная динамика, а один больной полснотью излечился и уже выписан из больницы.

Вирусологи объяснили, можно ли заразиться коронавирусом от использованной медицинской маски и будут ли использованные маски представлять опасность.

- Все дело в том, что вирус, даже если его на внутренней стороне маски скопилось достаточно большое количество, на открытом воздухе и без биологического субстрата — иными словами, питательной среды - долго жить не способен. На то, чтобы полностью высохнуть и, фактически, потерять всякие жизненные функции, ему потребуется всего около десяти минут. Чуть дольше, если маску, скажем, носили долго, и она стала очень влажной. Поэтому никакой опасности использованные медицинские маски не представляют, - объясняет кандидат биологических наук Николай Контаров.

Метеорологи и эпидемиологи продолжают изучать связь коронавируса и погоды. Результаты, правда, пока противоречивые. Однако уже известно: погоды, устраняющей опасность COVID-19 нет, но есть погода, которая благоприятствует распространению коронавируса. Подробности - в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вирусолог объяснил, можно ли заразиться коронавирусом от использованной медицинской маски
В Санкт-Петербурге хотели даже поставить для использованных медицинских масок специальные контейнеры, потому что они могут представлять биологическую угрозу горожанам
Новости 24
Власти Москвы приобрели крупнейшего производителя масок в России
Бывший игрок сборной России объяснил высокие зарплаты футболистов
Эксперты заявили, что ВМС Украины направило корабли в Керченский пролив по устному указу Порошенко
Ученые назвали погоду, которую больше всего любит коронавирус
Зеленский продлил санкции против российских соцсетей
"Лишь бы это защищало": 80% россиян готовы соблюдать все меры по защите от коронавируса
Названа дата открытия границ Исландии для туристов
Захарова раскритиковала статью Bloomberg о коронавирусе в России
Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции
Трамп лишился двух близких друзей из-за коронавируса
В Самарской области выплаты врачам, работающим с COVID-19, провели раньше срока
Сбросившая за год более 45 килограммов девушка раскрыла секреты похудения
На должность посла США на Украине Трамп внес кандидатуру Кита Дейтона
В НАТО оценили влияние коронавируса на операции альянса
Трамп пообещал сделать заявление в отношении ВОЗ
Новый премьер-министр Ирака пригласил Путина посетить Багдад
Третий блок Южно-Украинской АЭС отключили из-за аварийного ремонта
В ВОЗ заявили о возможной второй волне коронавируса, к которой присоединится сезонная эпидемия кори и гриппа
В редакцию Financial Times передали письмо с требованием опровергнуть публикацию о смертности в России от коронавируса
Объем средств Фонда национального благосостояния сократился в апреле на 450 миллиардов рублей
Шойгу предложил главе Минобороны Франции обменяться визитами боевых кораблей
Стало известно, когда в Москве перейдут ко второму этапу снятия блокировки по коронавирусу
«Не хочу разговаривать, можем разорвать отношения»: Трамп завил, что разочарован в Китае
Из-за бесплатной раздачи игры GTA V рухнул сервер интернет-магазина
Число умерших от коронавируса в мире превысило численность Исландии
Президент ФРГ посоветовал защищаться от коронавирусом маской, а не шапочкой из фольги
Трамп заявил, что США получат вакцину от коронавируса к концу года