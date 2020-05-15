Коронавирус в России, последние новости на 15 мая 2020: Вакцина появится осенью

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" рассчитывают зарегистрировать вакцину от коронавируса в сентябре этого года. Об этом заявил директор института Ринат Максютов в ходе совещания с главой государства.

Петербургские врачи получили позитивные результаты лечения коронавирусной инфекции плазмой, полученной от доноров, уже переболевших COVID-19. Плазму с антителами перелили трем пациентам в тяжелом состоянии, у всех в дальнейшем наблюдалась положительная динамика, а один больной полснотью излечился и уже выписан из больницы.

Вирусологи объяснили, можно ли заразиться коронавирусом от использованной медицинской маски и будут ли использованные маски представлять опасность.

- Все дело в том, что вирус, даже если его на внутренней стороне маски скопилось достаточно большое количество, на открытом воздухе и без биологического субстрата — иными словами, питательной среды - долго жить не способен. На то, чтобы полностью высохнуть и, фактически, потерять всякие жизненные функции, ему потребуется всего около десяти минут. Чуть дольше, если маску, скажем, носили долго, и она стала очень влажной. Поэтому никакой опасности использованные медицинские маски не представляют, - объясняет кандидат биологических наук Николай Контаров.

Метеорологи и эпидемиологи продолжают изучать связь коронавируса и погоды. Результаты, правда, пока противоречивые. Однако уже известно: погоды, устраняющей опасность COVID-19 нет, но есть погода, которая благоприятствует распространению коронавируса. Подробности - в нашем материале.