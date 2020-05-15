Коронавирус в Турции, последние новости на 15 мая 2020: от инфекции скончались больше 4 тысяч человек

Последние новости о коронавирусе в Турции на 15 мая 2020 года таковы: в стране зафиксировано 144 749 случаев заражения, 4 007 человек скончались, 104 030 человек - выздоровели.

Страна постепенно выходит из карантина. Уже с 11 мая в Турции возобновили работу некоторые промышленные предприятия, парикмахерские, салоны красоты и торговые центры. В дальнейшем ограничительные меры будут только ослаблять.

Кроме того, раньше жителям старше 65 лет и младше 20 лет нельзя было выходить из дома. Первые находятся в категории повышенного риска, а вторые могут стать переносчиками инфекции. Но теперь им в определенные часы можно выходить на прогулки.

Также в стране возобновилось международное, железнодорожное и автобусное сообщение, а в некоторых провинциях сняли запрет на въезд и выезд.

Скоро лето, и в Турции уже задумываются о туристическом сезоне. Владельцы отелей уже обещали не поднимать цены на фоне пандемии. С начала лета в стране начнет работать программа «Сертификации здорового туризма». Сертификаты будут выдавать тем, кто будет выполнять повышенные требования по охране здоровья и гигиене труда.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 15 мая 2020 года, накануне за сутки там скончались 55 пациентов. Вылечились - больше 2,3 тысячи.