Коронавирус в Италии, последние новости на 15 мая 2020: больше 115 тысяч человек вылечились от COVID-19

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 15 мая 2020 года, в стране зафиксировано 223 096 случаев заболевания, 115 288 человек вылечились, 31 368 человек - скончались.

Уже с 4 мая в стране постепенно начали смягчать ограничительный режим. Раньше он был довольно строгим – местным жителям разрешалось дойти до ближайшего магазина, аптеки, вынести мусор и выгулять собаку. За нарушение мер полагался большой штраф. Итальянцы даже стали придумывать себе новые развлечения, например, собирались на балконах и чокались с соседями бокалами, прикрепленными к палкам.

Сейчас ситуация с вирусом нормализовалась, так что местным жителям разрешили гулять в ближайших парках, навещать своих родственников и заниматься спортом на улицах. Постепенно в Италии возобновят работу компании и предприятия во всех сферах деятельности, откроются достопримечательности и музеи. А вот туристам въезд в страну, скорее всего, будет закрыт до конца года.

Летом же итальянцы будут отдыхать на пляжах, но при этом все обязаны будут соблюдать меры безопасности. Так, все оборудование будет проходить дезинфекцию, а количество шезлонгов планируют уменьшить, чтобы образовать между ними дистанцию.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 15 мая 2020 года, в стране планируют лечить COVID-19 с помощью препаратов из плазмы крови. В данный момент проект только готовится к запуску.