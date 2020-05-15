2020-05-15T08:08:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 15 мая 2020: больше 115 тысяч человек вылечились от COVID-19

Мы представляем последние новости на 15 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 15 мая 2020: постепенно ограничительные меры в стране ослабляютКоронавирус в Италии, последние новости на 15 мая 2020: постепенно ограничительные меры в стране ослабляютФото: REUTERS
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 15 мая 2020 года, в стране зафиксировано 223 096 случаев заболевания, 115 288 человек вылечились, 31 368 человек - скончались.

Уже с 4 мая в стране постепенно начали смягчать ограничительный режим. Раньше он был довольно строгим – местным жителям разрешалось дойти до ближайшего магазина, аптеки, вынести мусор и выгулять собаку. За нарушение мер полагался большой штраф. Итальянцы даже стали придумывать себе новые развлечения, например, собирались на балконах и чокались с соседями бокалами, прикрепленными к палкам.

Сейчас ситуация с вирусом нормализовалась, так что местным жителям разрешили гулять в ближайших парках, навещать своих родственников и заниматься спортом на улицах. Постепенно в Италии возобновят работу компании и предприятия во всех сферах деятельности, откроются достопримечательности и музеи. А вот туристам въезд в страну, скорее всего, будет закрыт до конца года.

Летом же итальянцы будут отдыхать на пляжах, но при этом все обязаны будут соблюдать меры безопасности. Так, все оборудование будет проходить дезинфекцию, а количество шезлонгов планируют уменьшить, чтобы образовать между ними дистанцию.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 15 мая 2020 года, в стране планируют лечить COVID-19 с помощью препаратов из плазмы крови. В данный момент проект только готовится к запуску.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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