2020-05-15T08:28:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 15 мая 2020: от инфекции скончались больше 85 тысяч человек

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 15 мая 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 15 мая 2020: до конца года в стране планируют разработать вакцинуКоронавирус в США, последние новости на 15 мая 2020: до конца года в стране планируют разработать вакцинуФото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в США на 15 мая 2020 года таковы: в стране зафиксировано 1 417 889 случаев заболевания, 85 906 человек скончались, 246 414 человек - выздоровели.

В штатах введен режим ЧС, действуют ограничительные меры. Большое количество выявленных случаев заболевания COVID-19 связывают с хорошей системой тестирования. Заметим, что до конца недели протестируют еще 10 миллионов американцев. На эту цель выделено 11 миллиардов долларов.

Самая непростая ситуация в Нью-Йорке, где от COVID-19 скончались тысячи человек. Местных жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Всех нарушителей штрафуют.

Из-за пандемии без работы остались миллионы жителей США, прогнозируют, что уровень безработицы достигнет 20 %. Таких цифр не было даже во времена Великой депрессии. При Белом доме даже создали группу, которая будет прорабатывать все вопросы, связанные с приведением экономики в порядок. Президент штатов Дональд Трамп уже представил трехэтапный план выхода из карантина.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 15 мая 2020 года, Президент страны Дональд Трамп заявил, что вакцину от COVID-19 могут разработать до конца года. Препарат пройдет испытания и получит регистрацию, после чего его передадут в больницу для массовой прививочной кампании.

Метро Нью-Йорка впервые в истории закрылось на несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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