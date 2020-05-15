Онлайн-батл со вкусом семейного творчества

«Когда самоизоляция закончится...» Бренд «Помидорка» советует: не надо ждать кардинальных перемен, чтобы разнообразить свои будни яркими событиями и радостными встречами!

Нет возможности позвать к себе домой всех родных и угостить их тем, что они любят? Можно встретиться онлайн, приготовить любимое блюдо в прямом эфире и выиграть 100 000 рублей.

Если вы любите готовить и считаете, что ваша семья — самая сплоченная и дружная, несмотря на расстояния и самоизоляцию, участвуйте в кулинарном онлайн-батле «Помидорка — вкус семейного творчества».

Подать заявку не просто, а очень просто!

• Заходите на сайт проекта и заполняйте анкету. Укажите контактные данные, расскажите о себе, о своей семье и о вашем любимом блюде. Обратите внимание: на сайте есть подсказка, как лучше писать. Если ваша заявка войдет в число самых интересных, вы можете стать одним из 6 финалистов, которые будут готовить онлайн.

• Чтобы узнать, прошли вы в финал или нет, внимательно следите за инстаграмом амбассадора проекта Юлии Ковальчук. Каждую неделю в сториз Юлия будет публиковать имена новых финалистов.

• Если найдете себя среди них — просто ждите. Вам напишут организаторы, которые согласуют с вами дату батла и объяснят все технические подробности.

И вот торжественный день: во время батла вы приготовите свое фирменное блюдо, транслируя процесс в прямом эфире, родные и близкие поддержат вас онлайн, ответят на вопросы викторины, а потом вашу работу оценит жюри. Победителем станет семья, которая заработает самые высокие баллы — ей и достанется главный приз. Остальные финалисты получат приятные подарки от организаторов.

Ну, а когда самоизоляция закончится, можно будет выполнить всё-всё-всё, что задумали. Пробежаться с друзьями в парке, наконец сделать новую стрижку, съездить за покупками на рынок, сводить детей в кино, провести пятничный вечер в пабе с коллегами, которых за последнее время привыкли видеть разве что в рабочих чатах.

Ну и, конечно, устроить большие семейные посиделки — уже без приставки онлайн. Пусть мама сварит свой фирменный борщ, папа зажарит мясо с «секретным» соусом, сестра испечет торт, а дядя из Краснодара привезет банку душистого компота из собственных садовых слив. А украшением стола пусть станет то «счастливое» блюдо, что принесло вам победу в батле.

Реклама