СпортНаПятерочку: PepsiCo и «Пятёрочка» запускают проект в поддержку юношеского спорта

Сегодня тысячи ребят по всей стране мечтают стать частью большого спорта. Сейчас запускается масштабный конкурс, призванный вдохновить начинающих спортсменов на большие победы и помочь им прокачать свои навыки.

Оставаться дома сейчас- вовсе не повод грустить, а призыв действовать! Понимая, что одна пропущенная тренировка для спортсмена- это два шага назад, три бренда- Lay’s, Pepsi и «Пятерочка» стартуют с социальной инициативой и объявляют конкурс. Проект поможет молодым ребятам поверить в себя и продолжить идти к своей цели, несмотря ни на что.

Для победителей подготовлены призы, желанные для каждого начинающего футболиста.

Бренды отправят молодых спортсменов в один из лучших футбольных лагерей России – Футбольную Академию «ЮВЕНТУС» в Москве. От конкурсантов ждут видео-эссе на тему «Как я проведу свое спортивное лето», которое необходимо отправить на сайт проекта. Бонусом для победителей конкурса станет возможность попасть в ленту Instagram к известному блогеру из мира спорта.

«Очень здорово, когда появляются проекты, которые позволяют молодым футболистам из любой точки нашей огромной страны проявить себя и выйти на новый уровень. Я сам родился и рос в небольшом сибирском городе, и только благодаря упорным тренировкам и огромному желанию смог пробиться в профессиональный футбол. Ребята, все в ваших головах и ногах! Придумывайте интересные идеи, финтите, удивляйте и проявите себя как настоящие Красавы!» – призывает Евгений Савин, популярный блогер и автор YouTube-канала «КраСава», бывший футболист.

Бренды организуют уникальный мастер-класс для молодых спортсменов с футбольным тренером Станиславом Черчесовым. Для участия в этом конкурсе участникам необходимо записать короткое видео, продемонстрировав виртуозное владение мячом (в условиях ограниченного пространства). В своем напутствии конкурсантам Станислав Саламович отметил: «Уверен, что среди вас найдутся спортсмены, достойные в будущем играть за самые влиятельные футбольные клубы! А я готов поделиться с вами своим опытом, наработанным за годы моей карьеры!».

Помочь определить две пятерки самых амбициозных юных спортсменов может каждый, оставив свой голос на сайте проекта. Все конкурсные видео будут опубликованы 25 мая для открытого голосования. 31 мая определятся победители. Участвовать в конкурсах могут юноши и девушки от 14 до 17 лет.

Подробности можно найти на сайте https://laysfootball.ru/.

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