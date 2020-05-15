2020-05-15T13:11:21+03:00
Общество

«Порвал бы тебя на куски!»: Доктор Мясников призвал наказывать за слова о «победобесии» и уважать президента

Известный врач потребовал возить в клетке тех, кто загрузил на сайт «Бессмертного полка» фото нацистов
Роман ГОЛОВАНОВ
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Доктор Александр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССДоктор Александр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Доктор Александр Мясников жестко прошелся по тем, кто издевается над памятью о Победе в Великой Отечественной. Известный врач призвал наказывать провокаторов и не жалеть.

- Как мы помним, так и живем. Нельзя быть Иванами не помнящими родства, - сказал он в прямом эфире «Соловьев Live». - Всегда в культуре людей была память воинов, всегда это уважалось. Мне не понятно, почему у нас говорили о каком-то «победобесии». Помню, как говорили про Зою Космодемьянскую. Каждый год под 9 мая с кем-то в соцсетях борюсь. Это абсурд. За это надо уголовно наказывать. Мы какие-то странные. Не так много вещей нас объединяет.

Доктор Мясников сказал, что есть вещи, которые святые для каждого государства.

- Это флаг, это статус президента. Не важно, как вы можете к нему относиться. Он — глава страны, паспорт которой вы носите. Извольте его уважать. И на словах в том числе. Извольте уважать флаг, государственные символы. Не нравится? Засуньте язык в то, на чем сидите. Смиритесь, - отметил он.

Александр Мясников рядом с Владимиром Путиным во время митинга "За сильную Россию!", 2018 год. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Александр Мясников рядом с Владимиром Путиным во время митинга "За сильную Россию!", 2018 год. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Врач поделился, что сам бы порвал тех, кто отправил на сайт онлайн-акции «Бессмертный пол» фото нацистов.

- Вы про себя думайте, что хотите. Но если вы в открытую выступаете, если ты вышел на «Бессмертный полк» с портретом Гиммлера — я бы тебя порвал на куски на месте. Почему я и говорю, если их и водить, то в клетке, - подытожил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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