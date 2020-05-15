Масштабную дезинфекцию в Москве проведут за 4 часа

Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств пройдет в Москве завтра, в субботу, 16 мая. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, специальная обработка проводится в столице каждую неделю, начиная с конца марта. Завтрашняя дезинфекция будет уже восьмой по счету.

«Главная задача - предотвращение распространения коронавирусной инфекции, - подчеркнул заместитель мэра. - Эпидемиологическая ситуация остается сложной, а дезинфекция, по оценкам специалистов, одно из самых эффективных средств профилактики».

Чтобы полностью продезинфицировать город, коммунальщикам хватает около четырёх часов. За это время специалистам Комплекса городского хозяйства предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров площадей.

«Сюда входит сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворов и межквартальных проездов», - рассказал Петр Бирюков.

По его словам, особое внимание уделяется дезинфекции около поликлиник и больниц, площадок перед входом в метро и павильонов станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов, а также подъездов жилых домов.

Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, площадки с отходами.

Город будут отмывать от инфекции около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В недоступных для техники местах все почистят вручную комплексные бригады. Всего в уборке обычно участвуют более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и 8,3 тысячи различных распылителей.

Все сотрудники, проводящие дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности. Им выдают защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

Бирюков также добавил, что в столице применяются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773443" frameborder="0"></iframe> Дезинфекция Ленинградского вокзала.Видео: пресс-служба МЧС

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