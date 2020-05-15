РФС решит, продолжать ли чемпионат России по футболу

15 мая Российский футбольный союз обсуждает вопрос – стоит ли продолжать прерванный чемпионат России по футболу, или подвести под ним черту. Месяц назад все склонялись к тому, чтобы завершить его окончательно и раздать медали, как, к примеру, поступили французы, голландцы и бельгийцы. Но в мае, когда немцы решили перезапустить свой чемпионат, о продолжении первенства РПЛ заговорили и у нас.

При этом специалисты называли два возможных варианта. Первый, если позволит ситуация с коронавирусом, в июне-июле доиграть без зрителей оставшиеся 8 туров. Второй – провести в одном из городов только переходной турнир, где бы «пулька» из четырех команд разыграла места в Премьер-лиге.