2020-05-15T12:48:22+03:00
Спорт

РФС решит, продолжать ли чемпионат России по футболу

15 мая должно быть принято решение - последовать примеру французов или немцев [опрос]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Фото: Валерий Матыцин/ТАССФото: Валерий Матыцин/ТАСС
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15 мая Российский футбольный союз обсуждает вопрос – стоит ли продолжать прерванный чемпионат России по футболу, или подвести под ним черту. Месяц назад все склонялись к тому, чтобы завершить его окончательно и раздать медали, как, к примеру, поступили французы, голландцы и бельгийцы. Но в мае, когда немцы решили перезапустить свой чемпионат, о продолжении первенства РПЛ заговорили и у нас.

При этом специалисты называли два возможных варианта. Первый, если позволит ситуация с коронавирусом, в июне-июле доиграть без зрителей оставшиеся 8 туров. Второй – провести в одном из городов только переходной турнир, где бы «пулька» из четырех команд разыграла места в Премьер-лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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