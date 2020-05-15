"Выпульнули меня!": оскандалившуюся Викторию Боню отказались обслуживать в бутике в Монако

Виктория Боня, у которой в Инстаграме почти 7 миллионов подписчиков, регулярно рассказывает им о своих перемещениях по Европе. Лондон, где 40-летняя звезда "Дома-2" несколько месяцев назад начинала новую жизнь, еще до закрытия границ она успела сменить на французские Канны, а пару дней назад наконец перебралась в Монте-Карло, где и планирует осесть окончательно.

Первым делом русская блогерша отправилась на шоппинг в торговый центр - магазины в Монако уже открылись. Однако, там с Боней случился неприятный казус: на кассе косметического бутика покупательницу отказались обслуживать.

- Я столько всего набрала, а меня вдруг спрашивают: "Где ваша маска? Ее у вас нет? Извините, тогда вы должны покинуть наш магазин", - пожаловалась звезда подписчикам, транслируя видео из торгового центра. - Поэтому мне пришлось купить эту дебильную маску и дышать углекислым газом! Знаете, я смотрела интервью вирусолога, так вот она говорила, что коронавирус передается только через слюну. Например, кто-то плюнул на яблоко, а вы его съели. Такое ощущение, что нас просто хотят заткнуть, как рабов. Поэтому маску я купила только для видео, но дышать буду носом без всякого намордника.

По словам Бони (которая до этого яростно доказывала своим подписчикам теорию заговора, согласно которой "распространение коронавируса связано с влиянием вышек связи 5G" и даже приводила "секретные документы" ЦРУ) она верит лишь словам некой экс-сотрудницы ВОЗ, отсидевшей срок "за правду, неудобную фармацевтическим компаниями".

- Дышать углекислым газом гораздо вреднее, чем дышать микробами, - рассуждала Боня, прогуливаясь по торговому центру. - И "корона" не летает, как летает, допустим, Эбола или туберкулез... Я верю таким вирусологам, которые пытаются докопаться до истины, а не просто всемирной организации ВОЗ, которой надо нас всех привить...

Кроме того, блогерша продемонстрировала сумму своей покупки в магазине косметики. На кассовом аппарате высветилось более 1000 в евро и более 84 тысяч - в переводе на рубли. Однако, момент оплаты Виктория не показала, из-за чего бдительные пользователи соцсетей сочли ее шоппинг постановочным. И такое происходит уже не в первый раз. Ранее любительницу демонстрировать красивую жизнь заподозрили в том, что она живет в домике для прислуги. Чтобы поставить на место сетевых критиков, Вике пришлось снять на камеру свои шикарные владения на несколько комнат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779256" frameborder="0"></iframe> Викторию Боню выгнали из магазина в Монако.

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