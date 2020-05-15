Россияне назвали главные плюсы и минусы удаленной работы

До начала эпидемии коронавируса в России было всего 2% удаленных работников. COVID-19 и режим самоизоляции увеличили ряды домашних сотрудников в 8 раз — теперь в стране 16% работающих в собственных домах, квартирах или на дачах. В Москве и Питере таковых вдвое больше, чем в целом по стране (29%).

У трети россиян режим работы не изменился (29%). Не работают 54% взрослых, в число которых входят и те, кто не был занят раньше (пенсионеры, студенты), и те, кто остался без работы из-за коронавируса.

Согласно данным исследования ВЦИОМ, на удаленке в основном работают люди с высшим образованием. Бюджетников среди них больше, чем представителей коммерческого сектора.

И большинство работников домашних офисов оценивают этот новый опыт отрицательно — 61%. Все устраивает только 36%.

Среди главных причин страданий на удаленке назвали недостаток прямого контакта с людьми, отсутствие сосредоточенности и невозможности работать полноценно, желание перестать сидеть в четырех стенах и работать в коллективе, а также больший объем работы — нередко рабочий день и даже неделя становятся резиновыми (смотри подробную таблицу).

Среди главных причин страданий на удаленке назвали недостаток прямого контакта с людьми.Фото: Евгения ГУСЕВА

Те, кого все устраивает, счастлив, что не теряет время на дорогу, радуется гибкому графику и более комфортной обстановке и внезапно образовавшемуся свободному времени, которое тратится на домашние дела и детей (смотри подробную таблицу).

Почему вам не нравится удаленный режим работы?

1. Работа требует прямого контакта с людьми — 30%

2. Отсутствие сосредоточенности — 15%

3. Невозможность сосредоточенности — 11%

4. Надоело сидеть дома — 10%

5. В коллективе лучше работать — 9%

6. Больший объем работы — 8%

7. Необходимо разделять работу и дом — 7%

8. Плохое качество интернета, маломощные компьютеры — 7%

9. Работа производственного, разъездного характера — 6%

10. В офисе удобнее, привычнее — 5%

11. Нехватка информационных ресурсов — 4%

12. Отсутствует физическая нагрузка — 4%

13. Сократилось число заказов — 3%

14. Затраты личных ресурсов — 2%

15. Необходимость работы с компьютером — 2%

16. Низкое качество выполняемой работы — 2%

17. Упали доходы — 1%.

Почему вам нравится удаленный режим работы?

1. Не тратится время на дорогу — 31%

2. Гибкий график работы — 26%

3. Более комфортная обстановка — 17%

4. Больше свободного времени - 13%

5. Дети под присмотром — 9%

6. Безопасно — 9%

7. Экономия денег — 8%

8. Ничего не изменилось — 7%

9. Есть время для домашних дел — 7%

10. Успеваешь больше сделать — 6%

11. Удобно — 5%

12. Работаю посменно — 4%

13. Удобно работать на своем компьютере — 3%.