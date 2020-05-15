Россияне назвали главные плюсы и минусы удаленной работы
До начала эпидемии коронавируса в России было всего 2% удаленных работников. COVID-19 и режим самоизоляции увеличили ряды домашних сотрудников в 8 раз — теперь в стране 16% работающих в собственных домах, квартирах или на дачах. В Москве и Питере таковых вдвое больше, чем в целом по стране (29%).
У трети россиян режим работы не изменился (29%). Не работают 54% взрослых, в число которых входят и те, кто не был занят раньше (пенсионеры, студенты), и те, кто остался без работы из-за коронавируса.
Согласно данным исследования ВЦИОМ, на удаленке в основном работают люди с высшим образованием. Бюджетников среди них больше, чем представителей коммерческого сектора.
И большинство работников домашних офисов оценивают этот новый опыт отрицательно — 61%. Все устраивает только 36%.
Среди главных причин страданий на удаленке назвали недостаток прямого контакта с людьми, отсутствие сосредоточенности и невозможности работать полноценно, желание перестать сидеть в четырех стенах и работать в коллективе, а также больший объем работы — нередко рабочий день и даже неделя становятся резиновыми (смотри подробную таблицу).
Среди главных причин страданий на удаленке назвали недостаток прямого контакта с людьми.Фото: Евгения ГУСЕВА
Те, кого все устраивает, счастлив, что не теряет время на дорогу, радуется гибкому графику и более комфортной обстановке и внезапно образовавшемуся свободному времени, которое тратится на домашние дела и детей (смотри подробную таблицу).
Почему вам не нравится удаленный режим работы?
1. Работа требует прямого контакта с людьми — 30%
2. Отсутствие сосредоточенности — 15%
3. Невозможность сосредоточенности — 11%
4. Надоело сидеть дома — 10%
5. В коллективе лучше работать — 9%
6. Больший объем работы — 8%
7. Необходимо разделять работу и дом — 7%
8. Плохое качество интернета, маломощные компьютеры — 7%
9. Работа производственного, разъездного характера — 6%
10. В офисе удобнее, привычнее — 5%
11. Нехватка информационных ресурсов — 4%
12. Отсутствует физическая нагрузка — 4%
13. Сократилось число заказов — 3%
14. Затраты личных ресурсов — 2%
15. Необходимость работы с компьютером — 2%
16. Низкое качество выполняемой работы — 2%
17. Упали доходы — 1%.
Почему вам нравится удаленный режим работы?
1. Не тратится время на дорогу — 31%
2. Гибкий график работы — 26%
3. Более комфортная обстановка — 17%
4. Больше свободного времени - 13%
5. Дети под присмотром — 9%
6. Безопасно — 9%
7. Экономия денег — 8%
8. Ничего не изменилось — 7%
9. Есть время для домашних дел — 7%
10. Успеваешь больше сделать — 6%
11. Удобно — 5%
12. Работаю посменно — 4%
13. Удобно работать на своем компьютере — 3%.
А вам нравится работать на удаленке? Опрос..
ИСТОЧНИК KP.RU
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