Санкции против Сулеймана Керимова были не обоснованы

Об этом рассказал адвокат сенатора Никита Сычев. Такое заявление он сделал после того, как швейцарская компания Swiru, подозревавшаяся в уклонении от уплаты налогов и в деле которой упоминался Керимов, заключила с прокуратурой Ниццы мировое соглашение.

По словам Сычева, «в результате данного судебного разбирательства клиенту не было предъявлено никакого обвинения». Керимов, подчеркнул его адвокат, «никогда не был осужден какими бы то ни было юридическими инстанциями Франции или других стран».

Фактически это свидетельствует о том, что принятые в отношении сенатора санкции со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США – не обоснованы. Как рассказал Никита Сычев, обвинения бывшего прокурора города Hиццы в адрес Керимова, противоречили имеющимся в материалах дела доказательствам. Что и учло при разбирательстве французское правосудие, которое своим вердиктом опровергло заявления в отмывании денег, распространенные в СМИ. Таким образом, настаивает адвокат, личной и деловой репутации Сулеймана Керимова был нанесен существенный ущерб.