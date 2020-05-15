Евгений Ловчев: Чемпионат России по футболу можно доиграть на четырех южных стадионах

На Исполкоме Российского футбольного союза принято важное решение – возобновить чемпионат России по футболу. Напомним, что он был остановлен еще 17 марта из-за пандемии. Дата рестарта 21 июня.

Правда четких сроков открытия спортивных баз и возобновления тренировок пока нет. Вот как прокомментировал решение президент РФС Александр Дюков:

— Окончательное решение по возобновлению — за органами власти. Для возобновления мы должны пройти несколько этапов. Первое — распоряжение, которое позволило бы въехать в Россию иностранцам. Клубы должны вернуть легионеров. Хочу сказать, что процесс получения согласований практически завершен. Новое распоряжение находится на подписи председателя правительства. В ближайшие дни оно будет подписано, что даст возможность легионерам вернуться в расположение своих клубов.

А вот что сказал по этому поводу в интервью «КП» заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев, который громче всех ратовал за возвращение футбола.

- Евгений Серафимович, с вашими аргументами согласились и решили продолжать чемпионат, что скажете?

- Ну, что это правильно. Но они ж еще говорят, что еще неизвестно, где и как мы начнем. Весь мир уже приходит к тому, что начинает играть в футбол, открываются тренировочные лагеря. Вопрос в том, как мы будем из пандемии выходить. Если будем выходить сложновато, будем играть там, где меньше всего случаев заражения коронавирусом. Возможно, это будет кустовой принцип, когда команды соберутся на югах, выберут четыре стадиона в Ростове, Краснодаре, Сочи, Грозном. Там хорошие современные арены, удобная логистика, можно передвигаться на автобусах. Если потихонечку будет и в Москве нормализовываться, то и здесь можно играть, ну, понятно, без зрителей какое-то время. Если вдруг все успокоится, зрителей пустят.

Но это нормальная вещь совершенно. Другая ненормальная вещь была, когда вдруг бы решили все закрыть. Это было на потребу каким-то командам, которые стоят на вылете. А так, я всегда говорил, что чемпионат надо доигрывать. Доиграют – и слава богу, что не будет какой-то строчки в истории – чемпионат не доиграли из-за пандемии, а будут вспоминать - не играли долго, но потом заиграли и все стабилизировалось. И в спорте, и в стране.

- Стоит следующий чемпионат начинать уже в августе?

- Ну, не августе, пусть в сентябре тогда начнут. Какая разница? Ничего в этом страшного нет. Потому что 2-го августа надо подать списки клубов на еврокубки. При том, я думаю, что УЕФА может и немного сдвинуть сроки заявок, если в каких-то странах еще будут доигрывать чемпионаты.