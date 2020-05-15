Стартует VK Fest — первый в России недельный онлайн-фестиваль

15 мая, в 16:00 стартует первый в России семидневный онлайн-фестиваль VK Fest. С 15 по 21 мая в это же время в сообществе будет начинаться трансляция — зрители увидят больше сотни выступлений и интервью. Эфир этого дня доступен по ссылке. Плеер можно добавить на любой внешний сайт.

Участие в VK Fest подтвердили больше 70 артистов, а также звёздные гости: журналисты, актёры, стендаперы и другие. Ведущими фестиваля станут Владимир Маркони и голосовой ассистент Маруся.

К музыкальной программе присоединились Noize MC, Steve Aoki и «Дискотека Авария», а также лучшие российские и зарубежные диджеи, которые представят традиционную для фестиваля сцену Radio Record: Aria Fredda, DJ M.E.G, DJ Sidorkov, DJ Smash, Feel, Felix Jaehn, Filatov & Karas, Karina Istomina, Kto DJ?, Lady Waks, Swanky Tunes, Zeskullz. К лайн-апу фестиваля присоединятся специальные гости — их имена будут анонсированы позднее.

Развлекательная программа VK Fest делится на несколько блоков.

Интервью со звёздами

Популярные блогеры, артисты, спортсмены, журналисты, а также совсем неожиданные гости ответят на вопросы ведущего. О своих проектах, интересах, досуге и многом другом расскажут: Николай Басков, Михаил Галустян, Глюкоза, Тина Канделаки, Женя Кулик, Елена Летучая, Макс +100500, Валерий Меладзе, Александр Невзоров, Алексей Пивоваров, Михаил Пиотровский, Ирена Понарошку, Александр Ревва, Марьяна Ро, Николай Соболев, Саша Спилберг, Иван Ургант, Яна Чурикова, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Катерина Шпица, Маргарита Мамун, Андрей Кончаловский, Александр Гудков, Сергей Бурунов, Ольга Бузова.

Юмор от ТНТ

Телеканал традиционно отвечает за зону «Юмор» на VK Fest — это не изменится и в онлайн-формате фестиваля. Зрителей ждут ежедневные эфиры, на которых звёзды телеканала расскажут о главных премьерах сезона и даже поделятся подробностями со съёмок любимых проектов. На VK Fest выступят комики Comedy Баттл, Stand Up и «Однажды в России», актёры и создатели сериалов «Реальные пацаны», «Мир! Дружба! Жвачка!», «257 причин, чтобы жить», а также герои популярных реалити-шоу «Холостяк», «Солдатки» и «Остров героев».

Конкурсы от ВКонтакте и партнёров VK Fest

Пользователи уже выбрали самого популярного героя VK Fest — им стал добродушный хомяк Сеня. Всю фестивальную неделю зрители смогут участвовать в конкурсах и других активностях: получать уникальные стикеры, выполняя задания от чат-бота; сканировать QR-коды в трансляции и выигрывать скидки от партнёров VK Fest; делиться впечатлениями от выступлений в тематической беседе; стать звездой эфира VK Fest, сняв лучшую историю в специальной маске.

Об артистах, звёздных гостях, а также всех активностях можно узнать в официальном сообществе VK Fest. В мини-приложении «Афиша VK Fest» можно найти полное расписание фестиваля, а также подписаться на уведомления обо всех событиях фестивального дня или о начале выступлений любимых артистов.

Ранее ВКонтакте анонсировала первую волну музыкальной программы VK Fest. Последние новинки и уже популярные треки на онлайн-фестивале исполнят: Баста, Градусы, Джаро & Ханза, Джиган, Диана Арбенина. Ночные снайперы, Елена Темникова, Ёлка, Жак Энтони, Звонкий, кис-кис, Клава Кока, ЛАУД, Лёша Свик, Макс Барских, Мари Краймбрери, Мот, Мумий Тролль, Ольга Бузова, Ольга Серябкина, Полина Гагарина, Порнофильмы, Руки Вверх!, Сергей Лазарев, Сурганова и оркестр, Тима Белорусских, Тимати, Фогель, ХЛЕБ, Шура Би-2, Юлианна Караулова, ЯАVЬ, Andro, Artik & Asti, BrainStorm, Cream Soda, DAVA, ELMAN, Feduk, FLESH, GAYAZOV$ BROTHER$, GONE.Fludd, IOWA, IROH & Flipper Floyd, Jah Khalib, Jony, Lizer, Manizha, Maruv, MGZAVREBI, NECHAEV, NILETTO, OG Buda, Ramil’, ROZHDEN, RSAC, VADA, Zivert.

Также VK Fest традиционно уделяет внимание благотворительности и в этом году соберёт деньги на помощь больницам и жертвам домашнего насилия. Все 7 дней, которые продлится VK Fest, пользователи смогут отправлять друзьям особенный подарок. Деньги от его продажи будут перечислены трём некоммерческим организациям: AdVita и «Не напрасно», которые объединили усилия, чтобы помочь больницам справиться со вспышкой коронавирусной инфекции, а также центру «Насилию.нет», куда пострадавшие от домашнего насилия могут прийти за психологической и юридической помощью.