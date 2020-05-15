Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 15 мая 2020: Словения объявила об окончании эпидемии

Китай

Коронавирус покинул центральную часть Поднебесной и переместился в северо-восточные провинции. Более тысячи человек в Шэньяне, провинции Ляонин, были отправлены на карантин из-за контакта с тремя заболевшими COVID-19. Сейчас медики ожидают результаты их анализов на наличие инфекции.

Всего за прошедшие сутки в Китае выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Также зафиксированы 11 новых бессимптомных пациента.

Тем временем, в Поднебесной продолжается работа над вакциной от коронавируса. Китайская национальная биотехнологическая группа проводит клинические испытания двух образцов антидота. Они уже доказали свою безопасность и эффективность. Ученые надеются, что вакцина будет готова к концу этого года или в начале следующего.

Южная Корея

В азиатских странах наблюдается увеличение числа новых заболевших коронавирусом. Там в Южной Корее за сутки зарегистрировали 27 новых заболевших. Общее число инфицированных возросло до 11 018 человек.

Возникновение этой вспышки власти связывают с молодым человеком, который приехал в Сеул прогуляться по барам и ночным клубам. До этого медики подтвердили COVID-19 у 142 человек, посетивших те же развлекательные заведения, что и первый инфицированный.

Сейчас власти Южной Кореи планируют развернуть широкомасштабную работу по выявлению бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.

Словения

Правительство Словении официально об окончании эпидемии коронавируса в стране. В постановлении говорится, что режим эпидемии, введенный с 12 марта, отменяется с 15 мая.

- По оценкам Национального института общественного здравоохранения, все показатели указывают на стабилизацию распространения вируса SARS-CoV-2 среди населения, - говорится в заявлении правительства.

При этом, карантинные меры будут сниматься постепенно. Некоторые ограничения еще сохраняются: запрет на проведение массовых мероприятий, соблюдение социального дистанцирования и гигиенических правил. Но уже с 15 числа граждане Евросоюза смогут свободно въехать в Словению без соблюдения 14-дневного карантина при условии, что у иностранца нет признаков заражения и в предыдущие две недели он не покидал границы ЕС.

Всего в Словении было выявлено 1464 случая заражения COVID-19, 103 пациента скончались.

Великобритания

Министерство здравоохранения Британии одобрило тест на антитела к коронавирусу, разработанный швейцарской фармацевтической компанией Roche Holding AG. До этого тест был принят комиссией Евросоюза и США.

Прежде специалисты лаборатории Портон-Даун утверждали, что еще не разработано наиболее точных и достоверных тест-систем, показывающих наверняка, переболел человек коронавирусом или нет.

Точность швейцарского теста - 99,8%. Для определения наличия антител требуется образец крови пациента.

Испания

В Испании, где эпидемия стабильно идет на спад, впервые с 8 мая число погибших от коронавируса превысило отметку в 200 человек. Общее число жертв эпидемии в стране составило 27 321 пациент.

Согласно предварительным результатам эпидемиологического исследования, проведенного правительством Испании, только у 5% жителей страны выработались в организме антитела к коронавирусу.

Накануне медицинские работники по всей Испании почтили память своих коллег, умерших от коронавирусной инфекции с начала пандемии.

Франция

Исследование, проведенное Институтом Пастера, показало, что всего 4,4% населения Франции (2,8 млн человек) были заражены новым коронавирусом. Эта цифра в разы выше количества официально зарегистрированных случаев. Вместе с тем, ученые отмечают, что этого числа все равно не достаточно для выработки коллективного иммунитета.

Чтобы предотвратить вторую волну эпидемии власти Пятой республики планируют ввести обязательный 10-дневный карантин для всех граждан Испании. Эта мера будет ответной на решение испанских властей.

Несмотря на то, что правительство Франции планирует сохранить свои границы закрытыми до конца этого года, премьер-министр Эдуард Филипп объявил о разработке беспрецедентного плана по поддержке туристической отрасли. Турбизнес получит от правительства 18 млрд евро. Каждая туристическая компания сможет рассчитывать на получение гранта в размере до 10 тысяч евро. Помимо этого, они смогут претендовать на гарантированный государством кредит на общую сумму 6,2 млрд евро.

США

Только за прошлую неделю почти 3 миллиона американцев, уволенных в период пандемии коронавируса, подали заявки на получение пособий по безработице на прошлой неделе. Теперь их число достигло 36 миллионов человек.

В ООН прогнозируют, что пандемия коронавирусной инфекции спровоцирует сокращение мировой экономики на 3,2% в этом году. Это станет самым резким падением со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого столетия. За чертой бедности могут оказаться 34,3 млн человек. В большей степени кризис ударит по африканским странам.

Япония

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии коронавируса, на большей части страны, за исключением Токио и Осаки.

Пока в других странах пытаются выработать вакцину от коронавируса, в Японии ученые трудятся на создание лекарственного препарата от COVID-19. Компания Takeda Pharmaceutical в ближайшее время планирует приступить к клиническим испытания препарата, созданного на основе антител, выработавшихся в крови переболевших коронавирусом пациентов.