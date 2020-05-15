Располневшая на карантине подруга Жигунова перестала быть "двойником Заворотнюк"

Сергей Жигунов и "копия Заворотнюк" - журналистка из Владивостока Виктория Ворожбит, несмотря на повышенное внимание к их личной жизни, не скрывают от публики свои отношения. По их аккаунтам в Инстаграме несложно понять, что пара много времени проводит на даче в Абрамцево, а на днях вместе изолировалась в глуши Архангельской области.

- Предельная степень самоизоляции - это населенный пункт, в котором 50 жителей. Кормлю чаек, смотрю на воду, интернет раз в сутки. Чтобы его поймать, надо отъехать на катере на середину озера, - поделилась Виктория в соцсетях.

Похожий кадр с подписью "Самоизоляция 80 lvl (80 уровень. - Ред.)" опубликовал и Сергей Жигунов, тем самым негласно подтвердив в глазах поклонников свой новый роман с женщиной, удивительно похожей на его экс-возлюбленную Анастасию Заворотнюк.

А на днях, когда стадо известно, что "карантин" продлевается, Ворожбит рассказала подписчикам, что ведет борьбу с весом.

- Как сидели дома, так и сидим, дистанционный режим продолжается, - написала Виктория. - Поэтому сохраняем спокойствие, стараемся не толстеть. Про похудение уже не заикаюсь... Ценим то, что вокруг, находим хорошее в каждом дне. Например, завтракать на воздухе - бесценно. Работа есть, и это тоже бесценно.

vikavorozhbit Виктория Ворожбит теперь не публикует фото в полный рост

Мнения интернет-пользователей о весе Ворожбит разделились. Одни уверены, что журналистке не стоит худеть - ее фигура идеальна.

- "Максим Викторович" все-таки нашел свою Вику. - отметили фанаты ситкома "Моя прекрасная няня", намекнув, что новую подругу Жигунова зовут так же, как и его любимую по сюжету - няню Викторию Прутковскую.

Заворотнюк даже после рождения троих детей остается очень миниатюрной.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако, другие блогеры отметили, что из-за округлившегося лица Ворожбит все меньше похожа на "тростинку Заворотнюк".

- Пора на диету, пока Жигунов не заметил разницу, - советуют пользователи соцсетей, уверенные, что актер выбрал женщину именно из-за схожести с главной любовью своей жизни.

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