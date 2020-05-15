В Египте построили автомагистраль в полуметре от жилых домов

Арабский сектор Сети взбудоражен новостью, не связанной с коронавирусом. В пригороде Каира (столицы Египта) эстакадное шоссе построено… в полуметре от жилых домов. Так, что жителям 4-5 этажа до проезжающих машин будет в буквальном смысле рукой подать. А обитатели нижних этажей из-за этого «фривея» (высокоскоростной магистрали) больше не увидят солнца. Опять же — в буквальном смысле.

Автомобильный виадук длиной 12 км, шириной 65,5 м и стоимостью $317 млн ещё не сдан в эксплуатацию. Но проблем, похоже, с этим не будет. Местные чиновники заявляют, что на снос и расселение домов выделено $15,9 млн, да и вообще — дорогу они построили правильно, а вот жилые здания — просто незаконные.

Домовладельцев такой подход сильно удивляет. «Ложь это», — говорят. Ведь тут не какие-то халупы-самостройки, а полноценные дома в 14 этажей с сотнями квартир. И когда в 2008 году народу здесь начали продавать жилплощадь, всё почему-то было легально, необходимые разрешения у застройщиков имелись (по крайней мере, так рассказывали).

Но чиновники непреклонны: дороге — быть, здания — снести. И даже обращение депутата египетского парламента, представляющего этот район, не помогло.