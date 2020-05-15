Эксперт: США продали белорусам, скорее всего, саудовскую нефть

Глава белорусского МИДа Владимир Макей сообщил, что в республику начались поставки углеводородного сырья из-за океана. Два-три месяца назад официальные лица соседней с нами славянской республики о контрактах с США на поставку нефти отзывались с сомнением в голосе. Но теперь мы слышим иные нотки.

За комментарием "КП" обратилась к известному эксперту в сфере топливно-энергетического комплекса Рустаму Танкаеву.

- Американцы могут поставить свою нефть Минску?

- В нынешней ситуации США не в состоянии обеспечивать себя сырьем и нефтепродуктами. Себестоимость добычи сланцевой нефти и производство синтетических топлив слишком высока для того, чтобы в современных условиях быть экономически целесообразной. И стоимость фрахта судов сильно подскочила. Эта поставка нефти «из США» в Белоруссию может быть только политической. Другими вариантами невозможно это объяснить.

- Госсекретарь США Майк Помпео, встречавшийся с президентом Белоруссии, заявил о том что его страна может на 100 процентов потребности Минска в нефти удовлетворить.

- Это, мягко говоря, преувеличение. 20 млн тонн свободной тонны нефти в год США обеспечить сложно. Для Белоруссии уж точно. Они разве что могут купить нефть у арабов. Понеся при том значительные убытки. Но, поскольку доллары они печатают сами, то убытки их не пугают. И сама операция потому может оказаться осуществимой. При том нацдолг США увеличится еще больше. Но они же никогда не рассчитывали его гасить. В какой то момент произойдет крах доллара. И все долги спишутся.

- После падения цен на нефть сейчас она восстанавливается. И никто давать Беларуси черное золото себе в убыток не будет?

- Понемногу восстанавливается промпроизводство и, соответственно, потребление. После общего снижения добычи нефти по соглашению Опек плюс произошло изменение с производством нефтепродуктов, моторных топлив. Например, в Канаде - сейчас нецелесообразно производить нефтепродукты. В США полностью залили хранилища. Что-то добывают, но в очень маленьких объемах. Добыча сланцевой нефти остановилась. Нынешний нефтебаланс американцев неизвестен. Так что поставка нефти Минску экономической целесообразности не имеет. Тут только политика.

- Если американцы потребности белорусов не закроют, значит, им все равно нашу нефть придется покупать?

- Если даже белорусы нашу нефть не будут брать напрямую — она пойдет по нефтепроводу «Дружба» через их территорию в Европу, что является самыми эффективными поставками. И им придется покупать там. Если не будет политической мотивации и доплаты с одной из сторон, то выгоды тут, конечно, нет никакой. А нефть, поставляемая по морю — она заведомо дороже. Наша система нефтепроводов позволяет поставлять её большому количеству НПЗ.

- На чьей нефти сейчас работают два белорусских НПЗ?

- Точной статистики сейчас нет. Идет задержка на 2-3 месяца. Поставки норвежской нефти зимой были мизерными — там даже десятой части месячной потребности Белоруссии не было. То, что сейчас делают американцы, объективно оценить трудно. Поскольку речь не о поставках их нефти, которая вообще то непригодна для переработки на белорусских НПЗ, а о том, что они что-то покупают, скорее всего на Ближнем Востоке. И, скорее всего, сильно доплачивая. Надо просто напомнить, что американскую сланцевую нефть смешивают с более тяжелой нефтью. Раньше это была венесуэльская. В последне время — с нашей Urals. С саудовской тоже.