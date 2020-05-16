Число заболевших коронавирусом в России на 16 мая 2020 составляет 262 843

Официальное число заболевших коронавирусом в России на 16 мая 2020 года в нашей стране составляет 262 843 случая болезни. За последний день было выявлено 10 598 новых случаев. Относительно средний показатель относительно последних дней.

Вирус был обнаружен в 85 российских регионах. 4 504 человека, или же 42,5% случаев, были из числа тех, кто не имел активных проявлений болезни, но попал в контакт с зараженными ранее. Таковы официальные данные, которые были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

В топ-10 лидеров по числу случаев заболевания:

1. Москва (135464)

2. Московская область (25525)

3. Санкт-Петербург (9486)

4. Нижегородская область (5903)

5. республика Дагестан (3192)

6. Мурманская область (2551)

7. Свердловская область (2466)

8. Краснодарский край (2418)

9. Тульская область (2263)

10. Калужская область (2213).

В остальных регионах - менее 1500 заболевших коронавирусом.

С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него успешно вылечились 58 226 человек. При этом, за последние сутки были выписаны из больниц 4 696 человек. В топе по числу выписанных: Москва – 1235, Московская область – 481, Республика Дагестан – 172.

А вот число умерших на сегодняшний день составляет 2418 человек, из которых 113 ушли из жизни за последние сутки.

По всей стране проведено более 6,4 миллиона тестов на коронавирус с начала наблюдений.