Число заболевших коронавирусом в России на 16 мая 2020 составляет 262 843
Официальное число заболевших коронавирусом в России на 16 мая 2020 года в нашей стране составляет 262 843 случая болезни. За последний день было выявлено 10 598 новых случаев. Относительно средний показатель относительно последних дней.
Вирус был обнаружен в 85 российских регионах. 4 504 человека, или же 42,5% случаев, были из числа тех, кто не имел активных проявлений болезни, но попал в контакт с зараженными ранее. Таковы официальные данные, которые были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.
В топ-10 лидеров по числу случаев заболевания:
1. Москва (135464)
2. Московская область (25525)
3. Санкт-Петербург (9486)
4. Нижегородская область (5903)
5. республика Дагестан (3192)
6. Мурманская область (2551)
7. Свердловская область (2466)
8. Краснодарский край (2418)
9. Тульская область (2263)
10. Калужская область (2213).
В остальных регионах - менее 1500 заболевших коронавирусом.
С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него успешно вылечились 58 226 человек. При этом, за последние сутки были выписаны из больниц 4 696 человек. В топе по числу выписанных: Москва – 1235, Московская область – 481, Республика Дагестан – 172.
А вот число умерших на сегодняшний день составляет 2418 человек, из которых 113 ушли из жизни за последние сутки.
По всей стране проведено более 6,4 миллиона тестов на коронавирус с начала наблюдений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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