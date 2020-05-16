2020-05-15T21:01:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 16 мая 2020: ученые сказали, всегда ли пропажа обоняния это коронавирус

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 16 мая 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"КП" - о последних новостях по коронавирусу на 16 мая 2020."КП" - о последних новостях по коронавирусу на 16 мая 2020.Фото: REUTERS
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Официальное число заболевших коронавирусом в России на 16 мая 2020 года в нашей стране составляет 262 843 случая болезни. Таковы официальные данные, предоставленные оперативными штабами по борьбе с распространением коронавируса.

"КП" проверила, насколько хорошо работает в Москве система тестов на иммунитет к коронавирусу. Благодаря этому можно узнать, насколько организм может бороться с COVID-19. А вот ученые ответили на вопрос - насколько безопасны упаковки продуктов из супермаркета на предмет коронавируса.

Важное заявление на очередном совещании сделал президент России Владимр Путин, отчитав руководителей регионов за невыплаты медикам, которые работают с коронавирусом.

Доктор Мясников рассказал о том, как ведут подсчеты смертности от коронавируса в нашей стране и на Западе. Он же сказал и о главном вопросе по COVID-19 - что на самом деле случается, если человек не чувствует запахов.

В то же время Геннадий Онищенко еще раз напомнил - что нужно продолжать соблюдение всех ограничений из-за коронавируса. Потому что может возникнуть опасность "отката" к прошлому.

Эпидемией коронавируса пользуются мошенники - у столичного предпринимателя увели медицинские маски на сумму в 26 миллионов рублей. Отец Хабиба Нурмагомедов отказался не так давно проходить тест на коронавирус, впал в кому. Но вот уже позитивные новости - Абдулманап пришел в себя.

В Бурятии медики опровергли информацию о том, что одна из пациенток повторно заразилась коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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