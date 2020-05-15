Пять причин, почему для вас коронавирус может быть смертельно опасным

Чем дольше бушует эпидемия коронавируса, тем больше сведений о болезни появляется у врачей. Однако разрозненные и подчас противоречащие друг другу данные необходимо обобщать и систематизировать, а в нынешних условиях это довольно непросто.

Тем не менее, медики сходятся во мнении, что люди, страдающие от определенных хронических заболеваний, в большей степени подвержены коронавирусу.

1. Диабет

Отделение британской Национальной системы здравоохранения Англии в очередной раз подтвердило, что в группе риска находятся люди с диабетом. Согласно исследованию историй болезни людей, умерших от коронавируса в период с конца марта по 12 мая, у 26% скончавшихся пациентов (почти 6 тысяч человек) был диабет первого или второго типа.

- Очевидно, что у людей с диабетом выше риск умереть от COVID-19. Сейчас ведутся более детальные исследования, необходимые для понимания связи между этими двумя заболеваниями, хотя первые результаты свидетельствуют, что для людей младше 40 лет риск остается очень низким, - констатирует консультант Национальной системы здравоохранения Парта Кар.

На втором месте по распространенности - у 18% пациентов - была деменция. 15% страдали от хронических заболеваний легких, а 14% - от хронического заболевания почек.

2. Вторая группа крови

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что чаще других коронавирусной инфекцией заражаются люди со второй группой крови.

- Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе и который абсолютно подтвержден в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая, в большом отрыве от других групп крови. На втором месте - первая и третья. И реже всего редкая группа, четвертая, - отметила Скворцова.

По словам главы ФМБА, такая особенность может быть связана с тем, что вторая группа крови наиболее распространена.

3. Хронические заболевания почек

На днях российский Минздрав признал, что коронавирус особо опасен для людей, страдающих хроническими заболеваниями почек. У таких пациентов повышенный и риск заражения, и показатель летальности при инфицировании, заявил главный нефролог России Евгений Шилов.

- Больные с хроническими болезнями почек (ХБП) являются группой особо высокого риска заражения COVID-19 и высокой летальности при развитии заболевания, - говорит Шилов. - Это связано с тем, что причиной ХБП являются основные популяционные болезни (сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз), а также пожилой возраст, которые сами способствуют высокой заболеваемости и смертности от коронавируса.

Особо уязвимые в этом плане пациенты, получающие лечение диализом, поскольку терапию прерывать нельзя. Профилактика инфицирования и лечение этой группы людей осложняются тем, что в ней много ослабленных больных с большим количеством хронических заболеваний, пожилые люди с ослабленным иммунитетом и склонностью к тяжелым инфекционным заболеваниям.

4. Ожирение

Врачи констатируют, что коронавирусную инфекцию тяжелее переносят люди с лишним весом. Дополнительные килограммы могут провоцировать не только осложнения от COVID-19, но еще и летальный исход.

- Избыточный жир повышает хроническое воспаление в теле. Люди трагически умирают от чрезмерного иммунного ответа, который атакует легкие. Это то, что называется острым респираторным дистресс-синдромом, - отмечает кардиолог Эйсим Малхотра.

Ученые полагают, что помимо этого ожирение провоцирует развитие сопутствующих заболеваний - диабета и гипертонии.

- У людей с ожирением нарушена проницаемость сосудов. Вирус быстрее проникает в альвеолы, а оттуда в кровеносные сосуды, разрушая их. Это не значит, что все люди с ожирением и диабетики обязательно умрут от этого заболевания. Скорее они просто перенесут это тяжелее, чем другие, - говорит вирусолог Виталий Зверев.

5. Гипертония

Самой частой патологией, которая встречается у большинства умерших от коронавируса, является гипертония. Повышенное давление наблюдается фактически у каждого второго пациента, доставляемого в больницу. К такому выводу пришли китайские ученые, проводившие исследование в больницах Уханя, ставшего очагом распространения COVID-19. У 38% инфицированных, которые скончались, имелась гипертония.

Кардиологи связывают это с тем, что гипертония распространена у разных возрастных категорий. А с возрастом риск вероятности наличия хронического повышенного давления лишь увеличивается. В России, например, такая сердечно-сосудистая патология наблюдается у 40% населения в возрасте от 30 до 69 лет.