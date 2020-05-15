Комментатор Сергей Кривохарченко: Немцы перед рестартом чемпионата выпустили правила на 50 листах

В субботу, 16 мая, в Германии возобновляется прерванный из-за пандемии чемпионат страны по футболу. Игры Бундеслиги будут показывать на «Матч ТВ». Мы поговорили с Сергеем Кривохарченко, который будет комментировать главные матчи турнира.

- Наверное, немцев никогда так не смотрели, как сейчас будут?

- Сейчас и белорусов смотрят. Что делать…

- Вы завтра сколько матчей комментируете?

- Один. Рурское дерби - «Боруссия» (Дортмунд) – «Шальке-04». Играют в Дортмунде.

- Там самый большой стадион Германии, вмещает почти 90 тысяч. Сколько человек допускают на матч?

- Зрителей нет вообще. Так что в этой гигантской чаше всего будет 300 человек – это футболисты, тренерский штаб, администраторы, четыре мальчика, подающих мячи, операторы, журналисты. Люди, которые там будут по работе. Ограниченный континент журналистов.

- Все команды играют дома, никто не отказался? Были разговоры, что некоторые земли Германии изначально были против того, чтобы у себя проводить.

- Да, все играют дома.

- После того, как Меркель скомандовала, все взяли под козырек?

- Это не Меркель скомандовала. В Германии в принципе сейчас во многих областях смягчается карантин. И футбольная Бундеслига – это только один из пунктов. Были длительные консультации Меркель с премьер-министрами земель и специалистами. Только в результате всех этих консультаций было принято решение, что в том числе можно продолжит и Бундеслигу…

- Об ограничениях в правилах вы что-то знаете?

- Там очень большая концепция разработана Немецкой футбольной лигой, которая включает в себя и пункты, описывающие, как команды добираются до стадиона, как они себя ведут я раздевалках, до игры, после игры и во время игры. Это примерно 50 страниц текста.

- В России сегодня тоже решили продолжать чемпионат, в конце июня. Наверное, будем теперь штудировать немецкие записи?

- Записи сейчас будут делать все страны, которые тоже хотят возобновить сезон. Это касается и англичан, и итальянцев, и испанцев. Вплоть до того, что даже американские спортивные лиги следят за тем, что делает Бундеслига. Потому что там тоже большие финансовые потери, им тоже нужно продолжить играть.

- Главный матч чемпионата Германии 30 мая? «Боруссия» - «Бавария».

- Сейчас есть три команды, которые претендуют на чемпионство. И «Лейпциг» списывать не стоит.

- Осталось отыграть девять туров. У кого лучше календарь?

- Сложно сказать. Я бы не сказал, что у кого-то есть серьезное преимущество с точки зрения календаря.

- С возвращением иностранцев не было проблем, ведь авиасообщение прекращено?

- Нет. Я так понял, что никто и не уезжал особенно. А какой смысл? Я не слышал, чтобы кто-то из легионеров самовольно или с разрешения клуба уехал. И не прекращали тренировки. Просто первое время все футболисты тренировались дома, под пристальным наблюдением тренеров. И какие-то тренировки проводились по видеосвязи. Тренеры по физподготовке внимательно отслеживали состояние игроков.

- Что такое Рурское дерби?

- Это главный футбольный матч в Германии с исторической точки зрения. Если говорить о спортивной составляющей, то сейчас мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» главные конкуренты. Но именно историческое главное немецкое дерби, как «Реал» и «Барселона» в Испании, как «Милан» и «Интер» в Италии, может быть, «Спартак» и «Динамо» (Киев) раньше. Рурское дерби – это два клуба, которые находятся очень неподалеку друг от друга. Дортмунд и Гельзенкирхен – там полчаса езды (27 км по прямой). Это очень индустриальный в прошлом, для футбола выгодный район – Рурский бассейн. И это шахтеры против сталеваров, как раньше считалось. Ближайшие соседи и очень успешные клубы, которые, очень серьезно друг с другом всегда конкурировали. Даже несмотря на то, что в разные годы были неудачные сезоны и у «Дортмунда», и у «Шальке», команды оказывались в нижней части турнирной таблицы, но историческое значение этого дерби никуда не девалось.

СПРАВКА "КП"

Расписание трансляций матчей 26 тура бундеслиги (время московское):

16 мая

16:30 «Матч ТВ», «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке-04»

16:25 «Матч! Футбол 3», «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»

16:25 «Матч! Футбол 1», «Хоффенхайм» — «Герта»

21:30 «Матч! Футбол 3», «Фортуна» — «Падерборн» (в записи)

16:25 «Матч! Футбол 2», «Аугсбург» — «Вольфсбург»

19:30 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», «Айнтрахт» — «Боруссия» (Менхенгладбах)

17 мая

16:25 «Матч! Футбол 3», «Кельн» — «Майнц»

19:00 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», «Унион» — «Бавария»

18 мая

21:25 «Матч! Футбол 3», «Вердер» — «Байер»