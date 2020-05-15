2020-05-15T20:18:41+03:00
Происшествия

Появились фото драгоценностей, пропавших из квартиры артиста Алексея Воронкова после пожара на Фрунзенской набережной

Жена артиста Алексея Воронкова заявила в полицию об ограблении во время пожара
Иван РУНЕВ
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Квартиру в доме на Фрунзенской набережной ограбили, когда в доме бушевал пожарКвартиру в доме на Фрунзенской набережной ограбили, когда в доме бушевал пожар
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В распоряжении KP.RU появились фотографии тех самых драгоценностей, которые накануне были похищены из квартиры семьи артиста Воронкова. Ранее KP.RU сообщали о том, что в полицию обратилась жена артиста московской филармонии Алексея Воронкова. Женщина сообщила правоохранителям, что их квартиру в доме на Фрунзенской набережной ограбили, когда в доме бушевал пожар. Неизвестные вынесли из семейного жилища драгоценности. Женщина подозревает в краже пожарных, которые приезжали бороться с огнем.

Появились фото драгоценностей, пропавших из квартиры артиста Алексея Воронкова

Появились фото драгоценностей, пропавших из квартиры артиста Алексея Воронкова

- В полицию поступили сведения о том, что неизвестные ограбили одну из квартир в доме на Фрунзенской набережной, где накануне бушевал пожар. Заявительница, жена артиста московской филармонии, подозревает в краже самих пожарных, которые работали на месте. Приблизительный ущерб составил 100 000 рублей, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В распоряжении KP.RU появились фотографии тех самых драгоценностей, которые накануне были похищены из квартиры

В распоряжении KP.RU появились фотографии тех самых драгоценностей, которые накануне были похищены из квартиры

В настоящее время полицией проводится проверка и устанавливаются все детали случившегося. Оперативникам предстоит выяснить кто именно похитил драгоценности семьи артиста Воронкова.

Неизвестные вынесли из семейного жилища драгоценности

Неизвестные вынесли из семейного жилища драгоценности

Ранее KP.RU сообщали, что в доме на Фрунзенской набережной, где расположены квартиры многих известных людей, произошел пожар. В огне пострадала квартира советского актера кино Георгия Буркова, а также, во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 66-летнего мужчины. Им оказался бывший военный переводчик, офицер Советской армии Рыжов Александр Борисович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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