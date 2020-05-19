Половина женщин в СССР хотели его любви. А половина мужчин мечтала с ним выпить

Наверное, Леонида Харитонова в каком-то смысле можно сравнить с Леонардо ДиКаприо: на обоих в молодости обрушилось тотальное, всеобщее обожание. На первого - после «Солдата Ивана Бровкина», на второго - после «Титаника». Правда, «Бровкина» смотрели только в СССР, а не по всему миру - и тем не менее, этот фильм видел каждый четвертый житель огромной страны. Сорок миллионов зрителей! Современники Харитонова вспоминали, что его популярность в середине 50-х не могла сравниться с популярностью никаких эстрадных звезд: толпа фанаток была способна буквально поднять на руки машину, в которую он только что сел.

Оба в молодости были невероятно естественными актерами, глядя на которых, даже не задумываешься о том, что они играют: просто выходят на съемочную площадку и живут перед камерой. Но, конечно, Харитонов был не романтическим героем, красиво обнимающим девушку и эффектно замерзающим в океанской воде. Его Бровкин - почти Иванушка-дурачок из сказок: веселый, с открытым взглядом, улыбкой до ушей и синими глазами. И точно так же, как в сказках, он всех в конце концов побеждал.

Харитонов не смог победить жизненные невзгоды: его настоящая слава длилась недолго, лет шесть-семь. Да и вся жизнь продлилась 57 лет - мало по любым меркам. Один из документальных фильмов о нем называется «Отвергнутый кумир», другой - «Падение звезды». Но во второй половине 50-х он был символом нового СССР, где началась хрущевская оттепель, и в этом качестве вошел в историю.

«Бровкина» смотрели только в СССР, а не по всему миру - и тем не менее, этот фильм видел каждый четвертый житель огромной страны

СЛАВА САМА ПРИШЛА ЕМУ В РУКИ

Сам Харитонов не был таким простачком, как его знаменитый герой. Он родился в Ленинграде, в интеллигентной семье. Когда началась война, пытался сбежать на фронт (ему было всего 11), но его вовремя поймали и привезли домой. Где ему вскоре пришлось узнать, что такое блокада (почти все биографы вспоминают жуткую деталь - от голода мальчик пытался есть мыло, и это обернулось серьезными проблемами с желудком, язва мучила его всю жизнь). Потом его эвакуировали по Дороге жизни.

А после снятия блокады он был уже подростком, который всерьез задумывался о том, чтобы стать актером. Родители хотели, чтобы он овладел более «основательной» профессией, и он год проучился на юридическом. Но потом в Ленинград приехал на гастроли МХАТ, Харитонов увидел объявление, что сотрудники театра ищут среди юных ленинградцев кандидатов на обучение в их московской Школе-студии… У Харитонова к 20 годам уже был большой опыт игры в школьных и студенческих самодеятельных спектаклях. Его приняли безо всяких проблем, он блестяще прошел конкурс.

Да и вообще все складывалось как-то фантастически. Из Школы-студии никого не отпускали на съемки в кино - а его отпустили: режиссер Владимир Басов пригласил его на главную роль в своем фильме «Школа мужества» по мотивам повести Аркадия Гайдара «Школа» (Харитонов играл Бориса Горикова, которого Гайдар писал с себя - и действительно, он внешне чем-то его напоминал). Фильм снимался по заказу ЦК ВЛКСМ, там же утверждались и исполнители главных ролей. Комсомольскому начальству руководство Школы-студии не осмелилось перечить.

Харитонов играл Бориса Горикова, которого Гайдар писал с себя

А потом понеслось - и две серии «Бровкина», и две серии «Васька Трубачева», где он играл пионервожатого, и фильм по сценарию Виктора Розова «В добрый час», и наивный фильм с глупым названием «Улица полна неожиданностей», где он играл сержанта милиции - картину эту до сих пор почему-то бесконечно крутят по телевизору.

«ВСПОМИНАЕШЬ ЕГО КАК ОЗОРНИКА, БАБНИКА И ВЫПИВОХУ»

Популярность Харитонова, сама идущая ему в руки, конечно, вызывала зависть коллег. Олег Анофриев, его однокурсник и друг, в одном документальном фильме вспоминал, что ему начали завидовать даже заслуженные «мхатовские старики» - он как бы отодвигал их на второй план.

И тот же Анофриев говорил: «Вспоминаешь его как озорника, бабника, выпивоху, но при этом талантливейшего актера…» Казалось, что половина женщин СССР хочет его любви, а половина мужчин хочет с ним выпить. Он зачастую не отказывал ни тем, ни другим. Из-за этого его первый брак, с актрисой Светланой Сорокиной (Харитоновой), продлился всего два года. Да и второй, с партнершей по «Улице» Джеммой Осмоловской, достаточно быстро рухнул - он начал преподавать в Школе студии МХАТ и влюбился в свою студентку Евгению Гибову, ставшую его третьей супругой.

Анофриев считал, что беды Харитонова были связаны с алкоголем. Но была еще одна проблема: уже после тридцати он начал изменяться внешне, погрузнел, поседел. От Ивана Бровкина с каждым годом оставалось все меньше. В кино ему уже в 60-х доставались в основном роли второго плана, и в основном в проходных картинах.

Его настоящая слава длилась недолго, лет шесть-семьФото: фотохроника ТАСС.

В 1980-м у него случился инсульт. В 1983-м - второй. Он героически преодолевал болезни - несмотря на то, что было трудно ходить, все-таки играл, и так, что никто из зрителей не догадывался о его несчастьях. Однако общего языка с новым руководителем МХАТа Олегом Ефремовым Харитонов найти не смог.

В какой-то момент Ефремов решил разделить театр на две части: ему показалось, что труппа раздута, 170 актеров - это слишком много. Он физически не мог найти для всех роли в постановках. Этот раскол дожившие до наших дней артисты вспоминают с содроганием. Говорят, Татьяна Доронина спросила Ефремова: «А куда пойдут работать те, кого ты не взял к себе?» Он ответил: «Да мне все равно, хоть в клуб «Каучук». После этого в Москве образовалось два МХАТа, один из которых возглавила Доронина.

Харитонов воспринимал всю эту историю крайне болезненно. И как раз в день окончательного раздела театра, 20 июня 1987-го, у него случился третий инсульт, на этот раз - смертельный. Его могила на Ваганьковском кладбище накрыта расколотой плитой, причем трещина в ней - в форме чайки, эмблемы МХАТа…