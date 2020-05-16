2020-05-15T22:23:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 16 мая 2020 года возросло до 2 418 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 16 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Новости о коронавирусеНовости о коронавирусеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число умерших из-за коронавируса в России на 16 мая 2020 года возросло до 2 418 человек. Жертвами инфекции covid-19 за минувшие сутки по данным портала стопкоронавирус.рф стали 113 пациентов.

Всего же в России общее количество случай заражения в стране с начала эпидемии уже превысило отметку в 262 тысячи человек. Наибольшее число инфицированных по-прежнему приходится на Москву. Там врачи определили положительные результаты тестов на covid-19 у 135 464 человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, сколько именно длится инкубационный период коронавируса. По ее словам, в среднем этот период составляет 5 дней, но может достигать 14 и даже более. Все определяется состоянием иммунной системы человека, то есть у каждого заболевание протекает индивидуально. Отмечается, что переболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме пациенты могут не иметь нужного количества антител для защиты иммунитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник волонтера из коронавирусной бригады: «Мне не страшно. Я хочу помогать»

Корреспондент «Комсомолки» записался добровольцем, чтобы ездить на вызовы к ковидным больным. Часть 1

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пациентов привозят с синей кожей, в глазах у них страх смерти»: Шокирующий дневник реаниматолога о спасении больных с коронавирусом
Врач подробно расписал, как Covid-19 поражает организм, что нужно делать, чтобы избежать аппарата ИВЛ, как приходится откачивать больных, и почему те впадают в кому
"У врачей заклеена переносица, а у кого нет - кровавые раны". Пациентка и сотрудница Кремлевки сняла фильм о "красной зоне" коронавируса
Пресс-секретарь ЦКБ Ольга Сорокина рассказывает про съемки, которые продолжались неделю - в реанимации, палатах, и лаборатории [видео]
Новости 24