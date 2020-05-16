Число умерших из-за коронавируса в России на 16 мая 2020 года возросло до 2 418 человек. Жертвами инфекции covid-19 за минувшие сутки по данным портала стопкоронавирус.рф стали 113 пациентов.

Всего же в России общее количество случай заражения в стране с начала эпидемии уже превысило отметку в 262 тысячи человек. Наибольшее число инфицированных по-прежнему приходится на Москву. Там врачи определили положительные результаты тестов на covid-19 у 135 464 человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, сколько именно длится инкубационный период коронавируса. По ее словам, в среднем этот период составляет 5 дней, но может достигать 14 и даже более. Все определяется состоянием иммунной системы человека, то есть у каждого заболевание протекает индивидуально. Отмечается, что переболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме пациенты могут не иметь нужного количества антител для защиты иммунитета.

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