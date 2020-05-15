2020-05-15T22:33:15+03:00
Политика

Путин поручил обеспечить медиков деньгами и нарастить масштабы тестирования

Президент подписал поручения по итогам своего обращения к гражданам страны
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Путин поручил правительству обеспечить наращивание объемов тестирования населения на наличие новой инфекцииПутин поручил правительству обеспечить наращивание объемов тестирования населения на наличие новой инфекцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Итоги совещания Владимира Путина по ситуации с эпидемией коронавируса, где он выступил почти с часовой речью к гражданам России, воплотились в поручения президента.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПОРУЧЕНО ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПЛАТЫ

За период с 15 апреля по 15 июля 2020 года специальные федеральные доплаты к заработной плате за особые условия труда медикам:

- врачам – 40 тысяч рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными коронавирусом 60 тысяч рублей за смену.

- среднему медицинскому персоналу, социальным и педагогическим работникам, административному персоналу – 25 тысяч рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными коронавирусом 35 тысяч рублей за смену.

- младшему медицинскому персоналу – 15 тысяч рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными коронавирусом 20 тысяч рублей за смену.

- техническому персоналу – 10 тысяч. рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными коронавирусом 15 тысяч рублей за смену.

ДЕНЬГИ - ДЕТЯМ

Кабмину поручено повысить минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 6 751 рубля. Осуществить однократную выплату в размере 10 тысяч рублей всем семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет с 1 июня 2020 года.

ЛЬГОТЫ - БИЗНЕСУ

Президент поручил предоставить малому и среднему бизнесу перечисленные им налоговые льготы, среди которых

- списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

- самозанятым предоставить единовременную выплату из федерального бюджета в размере одного МРОТ на уплату в 2020 году налога на профессиональный доход.

- возврат налогоплательщикам налога на профессиональный доход сумм указанного налога, уплаченных за налоговые периоды 2019 года.

Кроме этого формализованы предоставления пострадавшим предприятиям льготных кредитов и получение бюджетных ассигнований. Особо выделены поручения по мониторингу ситуации в интернатах и домах престарелых и мониторинг по зарплате медикам.

НАРАСТИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ

Путин поручил правительству обеспечить:

- наращивание объемов тестирования населения на наличие новой инфекции.

- контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном снятии ограничительных мер.

- сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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