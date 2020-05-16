2020-05-15T22:40:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 16 мая 2020 года составило 58 226 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 16 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Новости о коронавирусеНовости о коронавирусеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 16 мая 2020 года составило 58 226 человека. Всего за сутки больницы покинули 4 696 пациентов. Оперативный штаб сообщает, что все они теперь здоровы, их состояние врачи оценивают как стабильное.

По данным официального портала портала стопкоронавирус.рф общее количество заразившихся covid-19 с начала эпидемии в разных регионах страны уже превысило 262 тысячи человек.

Ранее сайт kp.ru писал, глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, как долго длится инкубационный период новой коронавирусной инфекции. По ее словам, в среднем этот процесс занимает 5 дней, но может достигать 14 и более. Во многом играет роль готовность иммунной системы человека бороться с вирусами.

Также Скворцова напомнила, что в целом по России без симптомов коронавирус переживает почти половина инфицированных вирусом. По ее мнению, у нас в стране наблюдается уменьшение числа госпитализаций пациентов и количества тех, кому нужен кислород или аппараты для искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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