Немецкий политик: Мы боимся не коронавируса, а финансового кризиса

23 февраля, незадолго до запрета публичных мероприятий из-за коронавируса, во втором по величине городе ФРГ, Гамбурге, прошли выборы в ландтаг. Несмотря на полную блокаду в «солидных» СМИ, с партийным списком движения «Альтернатива для Германии» (АдГ) в региональный парламент Вольного города прошла русская немка Ольга Петерзен.

«КП» поговорила с соотечественницей о «корона-кризисе», мигрантах и антироссийских санкциях.

— Германия потихоньку выходит из карантина. Как вы оцениваете шаги властей по борьбе с его экономическими последствиями?

— Правительство приняло ряд срочных мер, но на практике уже видно, что этого недостаточно. Многое делается хаотично, необдуманно, а иногда даже бессмысленно. Скажем, для получения кое-каких льгот нужны документы или справки, которые достать невозможно — многие учреждения закрыты. Некоторые люди, потеряв зарплату, больше не могут платить кредит за квартиру или машину (без неё в отдельных районах, особенно сельских, не попасть на работу). Граждане боятся всё больше не вируса, а финансового кризиса!

При этом до сих пор не разрешён предыдущий кризис, вызванный наплывом беженцев, — к нему просто добавился ещё один. Даже несмотря на коронавирусный карантин, мигранты продолжают прибывать в нашу страну, а правительство ФРГ этому только способствует.

— АдГ выступает против мигрантов, между тем вы сами таковой являетесь (см. раздел «Из досье «КП» — прим. ред.).

— АдГ выступает не против мигрантов, а против нелегальной миграции. Это большая разница. Я легальный мигрант, подала документы, ждала вызов и приехала сюда на законных основаниях. В Гамбургском ландтаге самый высокий процент мигрантов — во фракции АдГ: 28%.

— Ещё Гамбург отметился погромами во время саммита G20 в июле 2017 года.

— Эти картины запомнились не только вам, но и каждому жителю города. Погромщики стянулись со всех концов Германии, а также из стран Европы. Привлечь к уголовной ответственности удалось немногих. К сожалению, наше государство слишком халатно относится к агрессии левых радикалов (всевозможных «антиглобалистов и борцов за социальную справедливость», которые проводят подобные силовые акции — прим. ред.).

— Вы — «руссланддойче», русская немка. Какими вы видите отношения Германии и России?

— Думаю, русские немцы — особенный народ. Я бы даже сказала, почти отдельная нация. Со своей историей и бытом, где смешались элементы старой немецкой культуры, пронесённой сквозь века нашими предками, и русской. Для меня достаточно, чтобы наши государства поддерживали дружеские отношения. Я считаю, что снятие санкций с России не только возможно, но и просто необходимо.

Из досье «КП».

Ольга Петерзен. Родилась в 1982 году, выросла в Сибири. В 1998 году переехала с семьёй в ФРГ. Наблюдая, как последние годы жизнь на новой родине меняется к худшему, решила вступить в консервативную оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» — единственную, выступающую против бесконтрольной нелегальной миграции и за отмену антироссийских санкций.

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