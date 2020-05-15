В Москве за сутки 74 человека скончались от коронавируса

За минувшие сутки в Москве скончались еще 74 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили представители Оперативного штаба.

«У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - заявили журналистам в Оперштабе.

Таким образом за все время от коронавируса на территории Москвы умерли уже 1432 человека.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по данным ЗАГС смертность в Москве в апреле превысила число смертей в апреле 2019 года - на 18%. За месяц официальные органы выдали 11 846 свидетельств о смерти, что на 1841 меньше, чем годом ранее. При этом сообщается, что из общего числа 639 горожан умерли непосредственно от коронавируса. В материале «Комсомольской Правды» эксперты объяснили, как ведется подсчет смертей пациентов с COVID-2019 и могут ли цифры эти иметь погрешности.

С начала эпидемии в Москве новую инфекцию подтвердили уже у более чем 135,4 тысяч человек. 24,5 пациентов выписаны после успешного лечения.