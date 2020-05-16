Стало известно, оказались ли в основном составе сборной России на следующий сезон Алина Загитова и Евгения Медведева

Федерация фигурного катания на коньках России в пятницу, 14 мая, провела заседание исполкома. Одним из главных вопросов обсуждения стал состав в команды России на будущий сезон. Исходя из него будут формироваться списки команд на главные старты сезона, в частности, этапы серии Гран-При.

И главный вопрос - кто именно окажется в основном составе женской команды? Евгении Медведевой не очень удался прошлый сезон, она второй год как не попала в финал Гран-При и на главные международные старты сезона. А вот Алина Загитова и вовсе объявила о том, что берет паузу в карьере после неудачного выступления в финале Гран-При в Турине в декабре 2019 года.

Итак, было решено - как Загитова, так и Медведева будут в основе женской сборной России! Помимо двух наших прим там оказались три других воспитанницы Этери Тутберидзе - Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. И единственная фигуристка не из "Хрустального" - опытная ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. В резерве сборной России оказались ученицы Мишина. Это - Анастасия Гулякова, Софья Самодурова и Ксения Синицына.

Отметим, что из-за карантина по коронавирусу заседание прошло в онлайн-режиме в удаленном формате. Лично людям из федерации встретиться не удалось.

Как ожидается, в конце июня будет решена судьба календаря в фигурном катании на следующий сезон. И тогда станет ясно, когда именно пройдут главные турниры следующего сезона.

СПРАВКА "КП"

Составы сборных России на будущий сезон

В состав команды в женском одиночном катании вошли: Алина Загитова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. В резерве: Анастасия Гулякова, Софья Самодурова, Ксения Синицына.

Мужское одиночное катание: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин. В резервном составе: Михаил Коляда, Роман Савосин, Антон Шулепов.

Парное катание: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов, Алина Пепелева – Роман Плешков, Евгения Тарасова – Владимир Морозов. В резерве – серебряные призеры финала Кубка России Ясмина Кадырова – Иван Бальченко.

Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Шевченко – Игорь Еременко. В резервном составе: Ксения Конкина – Павел Дрозд, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин и Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов.