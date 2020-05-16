"Скоро увидимся, готовься!": Тони Фергюсон намекнул на встречу с Хабибом Нурмагомедовым

Проигравший свой бой на турнире UFC 249 американский боец Тони Фергюсон впервые прокомментировал у себя в личных соцсетях слова Хабиба Нурмагомедова. Россиянин поддержал Фергюсона, который уступил Стивену Гэтжи и теперь не сможет подраться с ним за чемпионский пояс в легком весе. В пятый раз подряд бой Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон был сорван. И последним шансом была бы победа Тони над Гэтжи, однако ему не покорилась эта вершина. И вот у себя в соцсетях Фергюсон написал ответ для Хабиба:

- Уважение тебе. Но ты по-прежнему обязан мне 20 отжиманий, приятель! Я рад, что у тебя все становится лучше и лучше. Скоро увидимся, парень. Продолжай готовиться к настоящему финалу, чемпион, - написал у себя в Инстаграме Тони Фергюсон.

Напомним, что бой Хабиба и Тони должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке на очередном "номерном" турнире UFC. Однако он был сорван из-за пандемии коронавируса. О чем лично вечером 1 апреля заявил Хабиб Нурмагомедов у себя в личных соцсетях.