2020-05-16T04:59:55+03:00
Спорт

"Скоро увидимся, готовься!": Тони Фергюсон намекнул на встречу с Хабибом Нурмагомедовым

Американский боец UFC ответил на слова поддержки от российского спортсмена
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хабиб Нурмагомедов.Хабиб Нурмагомедов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Проигравший свой бой на турнире UFC 249 американский боец Тони Фергюсон впервые прокомментировал у себя в личных соцсетях слова Хабиба Нурмагомедова. Россиянин поддержал Фергюсона, который уступил Стивену Гэтжи и теперь не сможет подраться с ним за чемпионский пояс в легком весе. В пятый раз подряд бой Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон был сорван. И последним шансом была бы победа Тони над Гэтжи, однако ему не покорилась эта вершина. И вот у себя в соцсетях Фергюсон написал ответ для Хабиба:

- Уважение тебе. Но ты по-прежнему обязан мне 20 отжиманий, приятель! Я рад, что у тебя все становится лучше и лучше. Скоро увидимся, парень. Продолжай готовиться к настоящему финалу, чемпион, - написал у себя в Инстаграме Тони Фергюсон.

Напомним, что бой Хабиба и Тони должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке на очередном "номерном" турнире UFC. Однако он был сорван из-за пандемии коронавируса. О чем лично вечером 1 апреля заявил Хабиб Нурмагомедов у себя в личных соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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