2020-05-16T10:47:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 16 мая 2020: 9200 заболевших за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 16 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В России увеличилось число зараженных коронавирусомВ России увеличилось число зараженных коронавирусомФото: REUTERS
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В России за последние сутки выявлено еще 9200 новых случая коронавируса в 83 регионах. Актуальные данные в субботу, 16 мая 2020 года, распространил оперативный штаб по предотвращению распространения COVID-19.

Наблюдается значительный спад – еще в пятницу было выявлено 10 598 случаев заражения.

- У 44,8% заболевших нет клинических проявлений болезни. По последним данным, зафиксировано еще 119 летальных исхода, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Больше всего заболевших в Москве – 3505 человек, в Московской области - 937, в Санкт-Петербурге – 525, в Нижегородской области – 229, в Ростовской области – 112, Саратовская область – 107, Свердловская – 105, Тульская – 101, Калужская – 99.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 6,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 272 043 случая коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 4940 человека. За весь период зафиксировано 2537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Напомним, что президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений, в их числе внести до 1 июня изменения в законы о специальных доплатах работникам социальной сферы и повышении пособия по уходу за ребенком.

Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье

ИСТОЧНИК KP.RU

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