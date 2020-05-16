2020-05-16T07:57:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 16 мая 2020: в некоторых провинциях ввели комендантский час

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 16 мая 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 16 мая 2020: страна постепенно выходит из карантинаКоронавирус в Турции, последние новости на 16 мая 2020: страна постепенно выходит из карантинаФото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 16 мая 2020 года таковы: общее число зараженных достигло 146 457, 4 055 человек скончались, 106 133 человека - выздоровели.

С 11 мая в стране возобновили работу салоны красоты, торговые центр и промышленные предприятия. Также жителям старше 65 лет разрешили выходить на прогулку, хотя раньше им запрещено было покидать квартиру. Кроме того, в Турции возобновили международное, железнодорожное и автобусное сообщение. Страна постепенно начинает выходить из карантина. Кинотеатры, фитнес-клубы и музеи тоже откроются, но позже.

Летом в Турции ждут туристов, несмотря на пандемию. Владельцы отелей уже готовятся к приезду гостей. Тем, кто будет выполнять повышенные требования по охране здоровья и гигиене труда, вручат сертификат «Здорового туризма». Кстати, отельеры уже обещали не повышать цены на услуги в этом году. Ведь контракты с туроператорами были заключены еще в 2019 году.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 16 мая 2020 года, с сегодняшнего дня по 19 мая в некоторых провинциях введут комендантский час. Напомним, первый прошел еще в апреле. С тех пор запрет на выход из дома вводили почти каждую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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