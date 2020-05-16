2020-05-16T08:08:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 16 мая 2020: уже 120 тысяч человек вылечились от COVID-19

Мы представляем последние новости на 16 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Италии, последние новости на 16 мая 2020: число госпитализированных снижаетсяКоронавирус в Италии, последние новости на 16 мая 2020: число госпитализированных снижаетсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 16 мая 2020 года, общее число заболевших в стране достигло 223 885. Из них 120 205 человек выздоровели, 31 610 человек - скончались.

Страна долго боролась с коронавирусной инфекцией. И борется до сих пор. Хотя, конечно, ситуация значительно улучшилась. Число пациентов палат интенсивной терапии сокращается, как, впрочем, и госпитализированных в целом. Постепенно Италия возвращается к обычной жизни.

С 4 мая итальянцам разрешили гулять в парках и навещать своих близких родственников. Но все жители старше 65 лет должны ходить по улицам и появляться в общественных местах в медицинских масках. В некоторых сферах деятельности возобновляется работа. Но вот кафе, бары, рестораны, музеи и кинотеатры вряд ли откроются в мае.

Кроме того, в Италии готовят к пользованию пляжи. Оборудование там будут постоянно дезинфицировать, а также введут новые ограничительные меры, чтобы итальянцы не рисковали здоровьем. Ведь летом пляж, как никогда, будет очень популярен – все устали сидеть дома.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 16 мая 2020 года, накануне стало известно, что в июне, возможно, местным жителям разрешат передвигаться по стране. Напомним, что раньше из-за распространения COVID-19 итальянцы могли уезжать в другой регион только в экстренных случаях.

Власти Ломбардии записали ролик с благодарностью всем странам, включая Россию, что помогают в борьбе с заразой.Власти Ломбардии записали ролик с благодарностью всем странам, включая Россию, что помогают в борьбе с заразой

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пациентов привозят с синей кожей, в глазах у них страх смерти»: Шокирующий дневник реаниматолога о спасении больных с коронавирусом
Врач подробно расписал, как Covid-19 поражает организм, что нужно делать, чтобы избежать аппарата ИВЛ, как приходится откачивать больных, и почему те впадают в кому
"У врачей заклеена переносица, а у кого нет - кровавые раны". Пациентка и сотрудница Кремлевки сняла фильм о "красной зоне" коронавируса
Пресс-секретарь ЦКБ Ольга Сорокина рассказывает про съемки, которые продолжались неделю - в реанимации, палатах, и лаборатории [видео]
Новости 24
В МВД рассказал о штрафах за отказ от тестирования при подозрении на коронавирус
Эксперт рассказал о распространенном симптоме развития рака
В NASA выразили надежду на участие России в соглашении по Луне
Эксперт назвал первые симптомы коронавируса в тяжелой форме
Доктор Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России
Эксперт оценил риск заражения коронавирусом на улице
Последние новости на утро 16 мая 2020: Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Женщина родила двойняшек от разных отцов после измены
Названа особенность, из-за которой мужчины в арабских странах чаще болеют коронавирусом
Коронавирус в Московской области, последние новости на 16 мая 2020: В Подмосковье продолжают создавать новые инфекционные койкоместа
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 16 мая 2020 года составило 24 580 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 16 мая 2020 года увеличилось до 1 432 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 16 мая 2020: Эксперты объяснили скачок смертности в столице на 20%
Число заболевших коронавирусом в Москве на 16 мая 2020 года составило 135 464
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 16 мая 2020 года увеличилось до 24 562 человек
Главврач калужской больницы уволен после выплат медикам в 27 рублей
Путин поручил сохранить самоизоляцию для пожилых россиян
Ученые рассказали, как собаки чуют коронавирус и рак
В федерации фигурного катания ответили на вопрос о планах Алины Загитовой на будущий сезон
Небензя рассказал, какой толчок дала пандемия коронавируса СБ ООН
В федерации фигурного катания России сказали о проблемах с переходом Трусовой к Плющенко