Коронавирус в Италии, последние новости на 16 мая 2020: уже 120 тысяч человек вылечились от COVID-19

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 16 мая 2020 года, общее число заболевших в стране достигло 223 885. Из них 120 205 человек выздоровели, 31 610 человек - скончались.

Страна долго боролась с коронавирусной инфекцией. И борется до сих пор. Хотя, конечно, ситуация значительно улучшилась. Число пациентов палат интенсивной терапии сокращается, как, впрочем, и госпитализированных в целом. Постепенно Италия возвращается к обычной жизни.

С 4 мая итальянцам разрешили гулять в парках и навещать своих близких родственников. Но все жители старше 65 лет должны ходить по улицам и появляться в общественных местах в медицинских масках. В некоторых сферах деятельности возобновляется работа. Но вот кафе, бары, рестораны, музеи и кинотеатры вряд ли откроются в мае.

Кроме того, в Италии готовят к пользованию пляжи. Оборудование там будут постоянно дезинфицировать, а также введут новые ограничительные меры, чтобы итальянцы не рисковали здоровьем. Ведь летом пляж, как никогда, будет очень популярен – все устали сидеть дома.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 16 мая 2020 года, накануне стало известно, что в июне, возможно, местным жителям разрешат передвигаться по стране. Напомним, что раньше из-за распространения COVID-19 итальянцы могли уезжать в другой регион только в экстренных случаях.