Коронавирус в США, последние новости на 16 мая 2020: штаты отправят в Индию аппараты ИВЛ

Власти планируют, что к концу года ученые создадут вакцину от COVID-19. После регистрации ее направят в медицинские учреждения. Последние новости о коронавирусе в США на 16 мая 2020 года таковы: общее число зараженных достигло 1 443 188, из них скончались 87 559 человек, вылечились - 250 747 человек.

Дональд Трамп выступил с заявлением и сказал, что большое количество зараженных в штатах выявлено благодаря хорошей системе тестирования. Только к концу этой недели около 10 миллионов американцев протестируют на коронавирус. На это выделено порядка 11 миллиардов долларов.

А пока в штатах введен режим ЧС, хотя власти уже представили план выхода из карантина. Вполне возможно, что скоро ограничительные меры начнут смягчать. Тем более, что на фоне пандемии миллионы американцев потеряли работу. Уровень безработицы в стране сравнивают с тем, что был во времена Великой депрессии. При Белом доме уже создали группу, которая будет прорабатывать все вопросы, связанные с экономикой страны.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 16 мая 2020 года, власти страны безвозмездно передадут Индии аппараты для искусственной вентиляции легких. Тем более, что страны сотрудничают в разработке вакцины.