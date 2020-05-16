Томская область на четверть увеличила строительство жилья

Сегодня, 15 мая, губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, посвященном антикризисным мерам в строительной отрасли. Заседание в режиме видеосвязи провел вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

ДАЖЕ НА ДЕНЬ РАБОТЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ

«Еще в марте мы приняли комплекс мер по работе предприятий строительного комплекса в режиме «повышенная готовность». Строительство в регионе не останавливалось ни на один день. Мы создали штаб по строительству объектов национальных проектов, который работает непосредственно на строительных площадках», – рассказал вице-премьеру губернатор Сергей Жвачкин.

В результате такого подхода по итогам четырех месяцев ввод жилья в Томской области составил 85 тысяч квадратных метров, что на четверть выше показателей 2019 года.

Вместе с тем глава региона выделил ряд проблем стройкомплекса. В первую очередь, это закредитованность застройщиков, которые одновременно строят и жилье, и объекты социальной сферы. По мнению томского губернатора, решить эту проблему можно внесением строительной отрасли в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, что позволит реструктуризировать задолженность застройщиков.

Сергей Жвачкин сообщил Марату Хуснуллину о достижениях региона в строительстве. Фото: пресс-служба Администрации Томской области

«Еще одна проблема – граждане не могут воспользоваться льготной ипотекой под 6,5 % на приобретение жилья в домах, построенных без заключения договоров долевого участия. У нас таких домов уже 80 %», – рассказал заместителю главы кабмина Сергей Жвачкин, предложив распространить льготу на готовое жилье, построенное без договоров долевого участия.

«Мы приняли решение ускорить расселение аварийного жилья и завершить его до 2023 года, как говорили раньше – выполнить пятилетку за три года, – продолжил томский губернатор. – Определили госзаказчика, площадки для комплексного строительства, подписали соглашение с Фондом реформирования ЖКХ, приняли решение расселять граждан из аварийного жилищного фонда через строительство жилья, а не через покупку на вторичном рынке. Эта мера позволит привлечь в строительство Томской области около 5 миллиардов рублей. Однако стоимость квадратного метра, утверждаемая по методике Минстроя России, сегодня значительно занижена по сравнению с рыночной стоимостью: 43 тысячи рублей за один квадратный метр вместо 62 тысяч рублей».

Для решения этой проблемы Сергей Жвачкин предложил правительству при расчете применять стоимость, исходя из цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках по всем типам квартир.

АВАНСЫ ПО ГОСКОНТРАКТАМ

Также томский губернатор обратил внимание вице-премьера еще на ряд проблем. Например, регион, несмотря на ежегодную подачу заявок по программе «Стимул», ни разу не получал финансовой поддержки на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры. В рамках взаимодействия с госкорпорацией ДОМ.РФ и планами ускорить строительство многоквартирных домов обманутых дольщиков Томская область рассчитывает на 1 миллиард рублей из средств федерального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства (ранее на решение проблемы регион уже направил из областного бюджета 1,4 миллиарда рублей).

Сергей Жвачкин также предложил при строительстве школ и детских садов по национальным проектам учитывать расходы на благоустройство, техприсоединение, строительство инженерных сетей и вспомогательных зданий (сейчас методика Минпросвещения РФ учитывает только стоимость основного здания, в результате чего регионы теряют часть федерального финансирования).

«Правительство приняло замечательное решение по 50-процентному авансированию по госконтрактам 2020 года. Прошу также внести изменения в 44-й федеральный закон в части возможности авансирования работ по госконтрактам, заключенным в 2019 году, по которым авансирование не было изначально предусмотрено. Эти меры позволят нам действовать еще более уверенно и наращивать показатели», – предложил Сергей Жвачкин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Марат Хуснуллин дал высокую оценку Томской области за работу по вводу жилья. Вице-премьер подчеркнул, что по темпам роста за четыре месяца года регион занял 22-е место в России, увеличив объем почти на 25%, в то время как средний в Сибири показатель составил чуть более 7%.

По итогам выступления Сергея Жвачкина вице-премьер поручил Минстрою России совместно с Минфином и регионами завершить работу по ценообразованию жилья (необходимую для более корректного софинансирования программ по расселению аварийных домов); с Минпросвещения РФ – доработать методику стоимости строительства образовательных учреждений по национальным проектам; рассмотреть вопрос по авансированию госконтрактов 2019 года и поддержать Томскую область по программе «Стимул».